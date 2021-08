„Alex Albon a Williams elsődleges kiszemeltje” 2022-re – sajtóhír

Albon is azok között van, akik esélyesek lehetnek a Williams vagy az Alfa Romeo egyik helyére a 2022-es szezonban. Miután kiderült, hogy a bikások és valószínűleg a testvércsapatuk, az AlphaTauri sem fog változtatni felállásán, Helmut Marko és Christian Horner most azon van, hogy Albon ismét az állandó mezőnyben lehessen.

A Spában összegyűjtött információk alapján pedig Albon jelenleg a Williams elsődleges választása lehet Nyck de Vries és Csou Kuan-jü (angol átírással Guanyu Zhou) előtt, akik szintén George Russell vélhetően megüresedő helyére hajtanak.

A jövő évi pilótapiac mindenképpen kezd egyre érdekesebb lenni, mivel a Red Bull korábbi tehetsége talán az Alfánál is esélyes lehet, ha mondjuk kiderül, hogy nem kívánnak hosszabbítani Antonio Giovinazzival.

„Alex még mindig fontos része a csapatunknak. Kulcsszerepe volt ebben a szezonban, és ez az év végéig nem is fog változni. Most azt figyeljük, hogy van-e bármilyen opció számára 2022-t tekintve, amennyiben azonban nem lesz versenyzői ülése, akkor jövőre is ugyanazt a szerepet tölti majd be nálunk, mint most” – nyilatkozta Horner.

A jelenlegi állás szerint úgy tűnik, Kimi Räikkönen Monzában bejelentheti visszavonulását, ami előkészítheti Valtteri Bottas érkezését a svájciakhoz, kinek helyére pedig akkor mehet Russell, és így megüresedne legalább egy hely a Williamsnél.

Egymásnak viszont némileg ellentmondanak azon hírek, hogy a Motorsport-Total szerint viszont Csounak lehet remek esélye a grove-i csapatnál, mivel ő hozná a legnagyobb szponzorációs összeget magával, állítólag mintegy 40 millió dollárt, ráadásul a Liberty Media terveibe is jól illene, hiszen a kínai piac kiemelten fontos az F1 számára.

Ezek természetesen még mindig csak pletykák, amelyeket érdemes fenntartásokkal kezelni, viszont vélhetően nem állhatnak olyan távol az igazságtól, ha figyelembe vesszük a különböző érveket és információkat.

Jelen állás szerint talán az Olasz Nagydíj, és Räikkönen esetleges bejelentése lehet az egész pilótakeringő igazi elindítója, amelyet számos egyéb bejelentés követhet majd. Érdemes lesz tehát követni az eseményeket.

