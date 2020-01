Alesinek a Ferrari és Senna marad a csúcs

A francia autóversenyzőről talán kevesen tudják, hogy bár Avignonban született, szicíliai családból származik. Jean Alesi 201 futamon állt rajthoz a Forma-1-ben, és egyet meg is nyert közülük, ám családjában volt, aki fiatalabb korában inkább "rendes" szakmát adott volna a kezébe a kormánykerék helyett.

"Csintalan gyerek voltam, már akkor jobban érdekelt a versenyzés. A családom Szicíliából származik, mind együtt éltünk. A nagyapám gyakran vont félre, és kérdezte, hogy mikor fegyelmezem magam, és kezdek el dolgozni. De én már akkor tudtam, hogy a versenyzés is lehet hivatás" - mondta Alesi egy olasz rádióműsorban.

"Nagyapa elégedett volt, amikor bemutatkoztam a Forma-1-ben, de neki az F1 csak a Ferrarit jelentette, ezért nagyon örült, amikor aláírtam a szerződésem az olaszokkal. Már rég nincs velünk, de büszke vagyok rá, hogy láthatott egy piros autó volánja mögött ülni" - mondta a francia.

"A Ferrariban töltött évek felejthetetlenek voltak, és mindig örülök, amikor olyan rajongókkal találkozom, akik még emlékeznek rám. Soha nem fogom elfelejteni az 1995-ös Kanadai Nagydíjat" - mesélte egyetlen futamgyőzelméről Alesi.

A francia éppen 31. születésnapján szerezte meg egyetlen futamgyőzelmét a száguldó cirkuszban, egy izgalmas futam végén Rubens Barrichellót és Eddie Irvine-t előzve végzett az élen Montrealban.

"A születésnapomon történt, őrült egy nap volt. Többször álltam már közel a győzelemhez, de különböző problémák miatt nem tudtam befejezni. Montreal utolsó körében ezért nagyon aggódtam, és a lehető legóvatosabban igyekeztem az autóval, hogy célba érjek" - mondta Alesi.

"Az én időmben a Ferrari talán nem volt a legjobb, de a legszebbek igen. A megbízhatóság nem volt erősségünk, de egyedülálló érzés elmenni Maranellóba, majd elindulni az autópályán Fiorano felé. Azok az érzelmek, amiket megtapasztaltam a Ferrariban, a világ semelyik másik táján nem tapasztalhatók. Mindig tiszteltem és hittem ebben a csapatban" - mondta a francia.

Alesit kérdezték arról is, hogy szerinte ki minden idők legjobbja. "Minden attól függ, hogy melyik generációról beszélünk. Juan Manuel Fangio igazi hős volt, az ő idejében a legkisebb hiba is tragédiához vezetett. De Ayrton Sennának egyedülálló képességei voltak, még sosem láttam olyan célszerű versenyzőt, akinek a párbajai annyira látványosak voltak, hogy a legtöbb érzelmet váltották ki" - vélekedett Alesi, akit a Ferrari jelenlegi üdvöskéjéről, Charles Leclerc-ről is kérdeztek.

"Egy fenomenális pilóta, biztos vagyok benne, hogy a közeljövőben elnyeri a vb-címet" - mondta Alesi, aki nem ért egyet azzal, hogy az ő korszakában még izgalmasabb volt a Forma-1.

"Nem értek egyet azzal, hogy a verseny mára unalmasabbá vált, ehelyett elkezdtük őket máshogy kezelni. Mind el vagyunk egy kicsit kényeztetve. A versenyzők nagyon keményen készülnek, és az autók nagyon erősek és gyorsak. A Forma-1 mindig izgalmas csatákat jelent a pályán, és én még mindig nagyon szeretem" - mondta a francia.

