Alesi: Nem Leclerc hibája elfogadhatatlan, hanem…

A Ferrarinak borzalmas hétvégéje volt a Stájer Nagydíjon: Vettel a 10., Leclerc pedig a 14. helyről rajtolt a második ausztriai versenyen, viszont nem tartott sokáig a versenyük: Leclerc hibája után végül mindkét Ferrari kiesett, így két futam után 19 ponttal állnak a konstruktőri pontverseny ötödik helyén. A két Ferrari ütközése itt tekinthető meg.

A korábbi Ferrari-pilóta Jean Alesi úgy véli, hogy hiba lenne Charles Leclerc-t hibáztatni az ütközés miatt, sokkal inkább a Ferrari autója miatt kerültek ilyen helyzetbe – Alesi szerint a vörös istállónak nem a 13.-14. hely környékéről kellene rajtolnia.

„Nem Leclerc hibája az elfogadhatatlan, hanem az a tény, hogy ennyire hátul van a Ferrari. A Ferrari nem rajtolhat a 13. vagy a 14. pozícióból. Amikor a középmezőnyből rajtolsz, mindig kockázatot kell vállalnod. Hasonló balesetek fognak még történni akkor, ha hasonló pozícióból indulnak a versenyzők.”

A francia ex-F1-es szerint hiába lett ugyanaz a végeredmény, teljesen más volt most a helyzet, mint a 2019-es Brazil Nagydíjon.

„Nem hasonlít egymásra a két incidens, mert akkor két ego ütközött össze. Ezúttal viszont egyszerűen egy hiba történt Leclerc részéről, aki Vettelnek ütközött, de bárki másnak is ütközhetett volna. Minden nagyon gyorsan történt, mindössze 900 méterrel a start után.”

„A helyzet nagyon nehéz. A Ferrarinak gyorsan újra versenyképessé kell válnia. A versenyzőik pedig azért is frusztráltak, mert tudják, hogy egy olyan autójuk van, amely nem felel meg a feladatnak.” – folytatta az 1995-ös Kanadai Nagydíj győztese.

Alesi azt is hozzátette, hogy elég sok gondot kell menedzselnie a Ferrari csapatának, nem csak azt, hogy Vettel arcáról eltűnt a mosoly.

„Teljesen normális dolog, hogy Vettel arcáról eltűnt a mosoly. Az volt az álma, hogy a Ferrarinál versenyezzen, és nehéz elviselnie azt, hogy többé nem lehet a projekt része. Charles fiatal, és tudja, hogy van még ideje, Vettelnek viszont sietnie kell – nem mondhatja azt, hogy majd jövőre megpróbálom.”

„Mivel sok komponens ugyanolyan lesz jövőre is, így a 2021-es idényük is veszélybe került. A felelősöknek meg kell mutatniuk, hogy tudják, mit kell tenniük. A Ferrari nem egy olyan csapat, mint a többi. Kötelességük nyerni, és ezt is figyelembe kell venniük.” – mondta Alesi.