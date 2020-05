Alesi: „Ferrari, az én szerencsém”

Jean Alesi a Tyrrellnél mutatkozott be a Forma-1-ben, mint a Formula-3000 bajnoka, és hamar felfigyeltek a teljesítményére. Eredetileg a Williams szerződtette le 1991-re, azonban végül mégiscsak a Ferrarihoz került, ezért az olaszoknak 4 millió euró kárpótlást kellett fizetnie a briteknek.

Alesi az egyetlen futamgyőzelmét az 1995-ös Kanadai nagydíjon szerezte, miután Michael Schumachernek technikai hibái akadtak, ezért a francia pilóta megörökölte a futamgyőzelmet.

Az olasz szurkolók mindig is szerették Alesit, aki szintén nem tagadta, hogy imádja az olasz márkát, és ezt most is megerősítette a Sky Italia-nak adott interjújában.

Jean Alesi, Ferrari 412T2, takes his first win Fotó készítője: Sutton Images

„Meg volt a lehetőségem arra, hogy kibontakozhassak ebben a világban. Szenvedélyesen szerettem a Forma-1-et, az életem, és mindenem ekörül forgott. Életem legjobb pillanatait éltem át akkor, amikor a Ferrarit vezettem.”

„Mai napig őrzöm ezt az emléket, amely mindenhová elkísér, mert a Ferrari a családom része.”

„A szurkolók szeretete? Nagyon megtisztelő, mert sosem csak azért csináltam ezt, hogy legyen egy munkám, hanem azért, hogy a gyerekkori szenvedélyemet beteljesítsem.”

„Szépen lassan lépkedtem felfele a formaautózásban, Formula Renault, F3, Formula 3000, majd a Forma-1-ben találtam magam. Ez igazából sosem volt tervezve, mint ahogyan sok fiatal teszi most, ami miatt különösen jó érzés.”

Jean Alesi, Ferrari F92A Fotó készítője: Motorsport Images

„Máshogyan csináltam a dolgomat, egy nagyon más korszakban. Élveztem az élet adta pillanatokat” – foglalta össze Alesi.

Alesi karrierjének legjobb eredményeit végül a Benettonnál érte el, miután helyet cserélt Michael Schumacherrel, de kapcsolata viharos maradt a csapatvezető Flavio Briatore-vel.

Alesi 1998-ban a Benettonnal szerezte meg a pole-pozíciót az Olasz Nagydíjon, az olasz szurkolók azonban úgy örültek a sikerének, mintha még mindig a Ferrarinál vezetett volna.

