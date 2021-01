Alesi egészen elérzékenyült fia ferraris tesztje láttán (galériával)

Idősebb Alesi még 1990 novemberében tesztelt először egy Ferrari 641-est, utána pedig öt évet töltött el a Scuderiával az F1-ben. A fia, Giuliano Alesi pedig hétfőn tapasztalhatta meg először, hogy milyen egy királykategóriás autó volánja mögé ülni, hiszen a 2018-as SF71H-val mehetett.

Rajtszáma ugyanaz a 28-as volt, amellyel édesapja versenyzett a Ferrarinál eltöltött első idényében.

Még több F1 hír: Elkészült a Schumacher dokumentumfilm, de még várni kell a bemutatására

„Meglepetésként ért engem, el sem hiszem, hogy ennyire utánanézett a részleteknek. Azt hiszem, én 1990 novemberében mentem először, 15-én, mondja a rajongói klubom, ezért elképesztő, hogy ugyanazzal a számmal vezette az autót, mint én 30 éve.”

„Remek volt őt egy Ferrariban látni; rengeteg érzelmet hozott elő bennem! Ugyanakkor felelősnek is éreztem magam valahogy, mert ő volt az első a pályán, hideg is volt, és mások is vezetni akarták még az autót.”

„Nem volt könnyű feladat, de minden fantasztikusan jól sült el, szóval nagyon örültem neki.” Alesi közben azt is tisztázta, hogy ugyan fia hivatalosan is elhagyta ezzel a Ferrari Versenyzői Akadémiáját, ez még nem jelenti feltétlenül a története végét az olasz márkával.

Giuliano Alesi, Ferrari SF71H 1 / 28 Fotót készítette: Ferrari Giuliano Alesi, Ferrari SF71H 2 / 28 Fotót készítette: Ferrari Giuliano Alesi, Ferrari SF71H 3 / 28 Fotót készítette: Ferrari Giuliano Alesi, Ferrari 4 / 28 Fotót készítette: Ferrari Giuliano Alesi, Ferrari SF71H 5 / 28 Fotót készítette: Federico Basile / Motorsport Images Giuliano Alesi, Ferrari SF71H 6 / 28 Fotót készítette: Federico Basile / Motorsport Images Giuliano Alesi, Ferrari SF71H 7 / 28 Fotót készítette: Federico Basile / Motorsport Images Giuliano Alesi, Ferrari SF71H 8 / 28 Fotót készítette: Federico Basile / Motorsport Images Giuliano Alesi, Ferrari SF71H 9 / 28 Fotót készítette: Federico Basile / Motorsport Images Giuliano Alesi, Ferrari SF71H 10 / 28 Fotót készítette: Federico Basile / Motorsport Images Giuliano Alesi, Ferrari SF71H 11 / 28 Fotót készítette: Federico Basile / Motorsport Images Giuliano Alesi, Ferrari SF71H 12 / 28 Fotót készítette: Federico Basile / Motorsport Images Giuliano Alesi, Ferrari SF71H 13 / 28 Fotót készítette: Federico Basile / Motorsport Images Giuliano Alesi, Ferrari SF71H 14 / 28 Fotót készítette: Federico Basile / Motorsport Images Giuliano Alesi, Ferrari SF71H 15 / 28 Fotót készítette: Federico Basile / Motorsport Images Giuliano Alesi, Ferrari SF71H 16 / 28 Fotót készítette: Federico Basile / Motorsport Images Giuliano Alesi, Ferrari SF71H 17 / 28 Fotót készítette: Federico Basile / Motorsport Images Giuliano Alesi, Ferrari SF71H 18 / 28 Fotót készítette: Federico Basile / Motorsport Images Giuliano Alesi, Ferrari SF71H 19 / 28 Fotót készítette: Federico Basile / Motorsport Images Giuliano Alesi, Ferrari SF71H 20 / 28 Fotót készítette: Federico Basile / Motorsport Images Giuliano Alesi, Ferrari SF71H 21 / 28 Fotót készítette: Federico Basile / Motorsport Images Giuliano Alesi, Ferrari SF71H 22 / 28 Fotót készítette: Federico Basile / Motorsport Images Giuliano Alesi, Ferrari SF71H 23 / 28 Fotót készítette: Federico Basile / Motorsport Images Giuliano Alesi, Ferrari SF71H 24 / 28 Fotót készítette: Federico Basile / Motorsport Images Giuliano Alesi, Ferrari SF71H 25 / 28 Fotót készítette: Federico Basile / Motorsport Images Giuliano Alesi, Ferrari SF71H 26 / 28 Fotót készítette: Federico Basile / Motorsport Images Giuliano Alesi, Ferrari SF71H 27 / 28 Fotót készítette: Federico Basile / Motorsport Images Giuliano Alesi, Ferrari SF71H 28 / 28 Fotót készítette: Federico Basile / Motorsport Images

„Ez volt számára a befejezés, ami az akadémiát illeti, de a Ferrarival még nem feltétlenül szakad meg ezzel a kapcsolat. Még mindig ez a családunk. Ezt ők is tisztázták.” Két nehézkes Formula 2-es év után Giuliano most elhagyja Európát, hogy Japánban versenyezzen.

Az apja úgy véli, hogy ott egyenlőbbek az esélyek a pilóták számára, és jobban meg tudják mutatni a tehetségüket, amely alapján előrébb is léphetnek. „Ha megnézzük a világunk ezen részét, Európát, akkor látható, hogy semmi sem a teljesítményen alapul. Csak fizetned, fizetned és fizetned kell.”

„Ez őrületes véleményem szerint. Ez az egyetlen sport a világon, ahol fizetned kell, hogy megmutathasd magad. Japánban sokkal korrektebbnek tűnik a dolog” – zárta gondolatát Jean Alesi, aki állítólag már nem tudja finanszírozni fia versenyeztetését, ezért is néznek más lehetőségek után.

Videón, ahogy Vettel megérkezik az Aston gyárához!

Így fest a MotoGP idei mezőnye!