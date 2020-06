Alesi attól tart, hogy a szponzorok hiánya miatt sok fiatal esik ki idén az utánpótlássorozatokból

Jean Alesi azzal került be a hírekbe legutóbb, hogy saját Ferrari F40-esét is eladta, amelyet még a csapattól kapott ajándékba, hogy fiának Giulianonak a versenyzői karrierjét finanszírozhassa, aki idén a második szezonját tölti az F2-ben a HWA csapatnál.

Alesi az Autosport/Motorsport.com-nak adott interjújában mondta el, milyen lesz szerinte az idei F2-es szezon: „Borzalmas lesz. Miért? Mert mind tudjátok, ebben a kategóriában fizetni kell a versenyzésért, nagyon, nagyon összeget.”

„Az én esetemben általában ott vagyok a pályán, pár szponzort, partnert meginvitálok az F1-es paddockba, és Giuliano mellett élvezni tudják az F1-et is. Idén ez teljesen lehetetlen lesz, mert csak a pilóták, és a mérnökök lehetnek a pálya mellett.”

„Már most is problémákkal küzdök, mert a szponzorok nem igazán érdekeltek, nincs semmi előnyük most abból, ha egy F2-es autón lehetnek, ezért nagyon nehéz lesz ez a szezon. Voltak már pilóták, akiknek a szponzoraik elhagyták őket, mert „mindent le fogtok tudni 2 hónap alatt.”

Giuliano Alesi, BWT HWA Racelab Fotó készítője: Joe Portlock / Motorsport Images

„Az egész földön az összes sport most fog kezdődni. Hol lesz itt helye az F2-nek, amikor itt lesz a Bajnokok Ligája, a Seria A, az F1, a GT?”

Alesi reméli, hogy az FIA, és a Liberty tisztában van azokkal a problémákkal, amelyekkel a fiatal pilóták találkozhatnak idén, a személyes támogatók óriási jelenléte miatt.

„Nem tudok még megoldásról. Láttuk, hogy az F1-et nagyon erős emberek vezetik, Ross Brawn, és Jean Todt, akik már mindent csináltak a motorsportokban, ezért értik is annak a működését. Biztosan tudják, hogyan kell reagálni, de remélem ezt elég gyorsan megteszik ahhoz, hogy megmentsék a gyerekek szezonjait.”

Bruno Michel, az F2, és az F3 vezetője is elismerte, hogy „óvatos” figyelmet igényel a probléma a világgazdasági problémák miatt, reméli hogy kellő erőfeszítéseket tudnak majd hozni ahhoz, hogy mindenki túlélje a jelenlegi helyzetet.

„Mindig is voltak problémák a szponzorokkal és a pilótákkal, sosem volt még olyan szezonom amikor minden előre ment volna, mindenki fizetett volna, és minden tökéletes lett volna. Ez az év azonban még trükkösebb lesz.”

„Azt azonban nem akarom, hogy a már meglévő szponzorok a jelenlegi helyzetet ürügyként használják arra, hogy csökkentsék a kötelezettségeiket, mert az nem lenne fair a csapatokkal szemben sem.”

„Olyasmit kell találnunk, ami mindenkinek jó lesz: a csapatoknak, a pilótáknak, és nekünk is. Idén is óvatosnak kell lennünk, de szerintem az idei problémáink sem nagyobbak a korábbiaknál, amikor szintén voltak nehéz szezonjaink.”

Ajánlott videó: