Alesi: Amikor Leclerc megelőzte Vettelt Bahreinben, csak mosolyogni tudtam

Az Auto Hedbo megemlíti, hogy Alesi a Ferrari új reményégének tekinti Leclercet, mint ahogyan őt is annak tekintették, amikor 1991-ben csatlakozott a maranelloiakhoz.

„Hasonló volt a karrierünk kezdete. Mindketten a Ferrarinál kötöttünk ki a bemutatkozó évünket követően, és többszörös világbajnokok csapattársai lettünk. Charles egy olyan csapatba érkezett, ahol Vettel versenyez régóta, én pedig Nigel Mansell helyére érkeztem Alain Prost mellé.”

„A Ferrarinál eltöltött időszak volt a legnehezebb, de a legörömtelibb is a karrieremben. Éreztem a biztonságot, nyugalmat, ami erősebbé tett.” Alesi három dobogós helyet is szerzett 1991-ben, de az autó megbízhatatlansága miatt kilencszer is ki kellett állnia a versenyekből, de Prost viharos távozása után a Ferrari első számú pilótájává vált.

„Amikor Charles megelőzte Vettelt tavaly a Bahreini Nagydíjon, és utána előnyt is épített ki magának, nem tudtam nem mosolyogni. Biztos voltam benne, hogy nyugodt és magabiztos volt, miután rájött, hogy Sebastian nem fogja tudni utolérni.”

„Amikor megelőzöl egy világbajnokot, és életedben először vezetsz egy Forma-1-es futamot, hatalmas felelősség nehezedik rád, de Charles ott és akkor megmutatta a tehetségét.” Picit talán ironikusan, Leclerc elvesztette később a vezetést egy technikai hiba miatt.

Leclerc az interjúban elmondta, egyáltalán nem okozott neki gondot a beilleszkedés a Ferrarinál.

„Nagyon gyorsan beilleszkedtem, mert évekig tagja voltam a Ferrari Racing Academy-nek. Sokat változott a környezetem azóta, és rengeteg emberrel kell együtt dolgoznom, akik mind a legjobb eredményt akarják elérni.”

„Olyan 3-4 verseny alatt már hozzászoktam a csapathoz. Az olasz nyelv ismerete, és az a tény, hogy olaszok vettek körül sokat segített. Nagyon érzelmes emberek, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy otthon érezd magad.”

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 in the garage Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Azt is megkérdezték Leclerctől, össze lehet-e hasonlítani az érzést, hogy egy Ferrarival nyerte meg az Olasz Nagydíjat valami mással.

„Nem hiszem, hogy érzelmileg bármivel is össze lehetne hasonlítani. De a győzelem az győzelem marad, akkor is ha Monzaban, Monacóban, vagy Montrealban szerzed – mindegyikért meg kell dolgoznod. Minden pályán 200%-ot nyújtunk.”

„Nyerni persze jobb egy kicsit Monzaban, de az a nap, amikor megnyerem majd a Monacói Nagydíjat szintén különleges lesz.”

