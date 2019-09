Aldo Costát Hamilton Schumacherre emlékezteti, Alonsóval nem voltak egy hullámhosszon

A Mercedes utóbbi években mutatott dominanciája, bár nem példa nélküli, de mindenképpen rányomta a sportra a bélyegét. Hogy miért nem példa nélküli? A Ferrarinak már volt egy hasonló sorozata 1999 és 2004 között. Hogy mi a közös a két sorozatban? Mind a kettő mögött ugyanaz az ember áll, aki nem Michael Schumacher, nem Lewis Hamilton, hanem Aldo Costa.

Az olasz tervezőzseni az elmúlt 20 évben 13 konstruktőri, és 11 egyéni világbajnoki cím mögött áll, utóbbiakból Schumacher ötöt, Lewis Hamilton négyet, Kimi Raikkönen és Nico Rosberg pedig egyet-egyet aratott le, sőt, Hamilton épp az ötödik felé tart, és a csapatvilágbajnoki cím is bebiztosítottnak látszik. Costa szerint némi különbség van legsikeresebb versenyzői között:

„Lewis egy olyan időszakban érkezett a csapathoz, amikor még más szelek fújtak, akkor még csak negyedik-ötödikek voltunk. Ő viszont az elszántságát hozta, nem technikai dolgokat. Néha hétvégenként, amikor otthon voltam, is felhívott az ötleteivel, én pedig igyekeztem minél hamarabb választ találni a kérdéseire. Nagyon hasznos volt, hogy ilyen közel áll hozzám.”

„Sokban emlékeztet ebben Michaelre, habár ők ketten teljesen különbözőek is. Lewis elszántsága egyértelműen ugyanaz, ami Schumié volt, de közben teljesen más személyiségük, és adottságaik vannak. De például Kimivel is nagyon jó érzés volt nyerni 2007-ben. Vele is nagyon jól együtt lehetett dolgozni.”

„Ő nem hívott fel hétvégenként, és amúgy sem beszéltünk sokat, de amiket mondott, az mind nagyon hasznos. Egyébként a mérnökeivel, akikkel dolgozott, mindig is nagyon beszédes volt. Alonsóról beszéltem már korábban, sokáig voltunk kollégák, de nem sikerült összehozni azt, amit a csapat megérdemelt. De úgy érzem, jobban össze tudtam hangolódni azokkal a pilótákkal, akikkel előtte beszéltem, mint vele.”

