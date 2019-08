Albonnak nem kellett izgulni a Verstappennel való összehasonlítástól

Alexander Albon rögtön újonc évében megkapja a lehetőséget, hogy egy győzelemre is alkalmas autót vezessen, a thai versenyző a Toro Rossónál kezdte a szezont, de a Red Bull úgy döntött, hogy a nyári szünetben cseréljen helyet a gyengélkedő Pierre Gaslyval. Albon így Max Verstappen csapattársaként érkezett meg Spába, ahol rögtön lekerült róla a nyomás valamelyest azzal, hogy motort cseréltek a Red Bulljában, így mindenképpen rajtbüntetésre számíthatott.

Első időmérőjét ez alapjaiban határozta meg, Albon a Q1-ben a hatodik helyen zárt, míg a folytatásban már utolsó lett, egyértelműen készülve a beállításokkal a vasárnapi futamra. Albon a 18. helyről rajtolhat vasárnap, csak egykori csapattársa, Daniil Kvjat és Robert Kubica indul mögüle.

"Volt néhány hosszabb etapunk tegnap és ma, kiürítettük a tankot. Az első szakasz katasztrófa volt, csak próbáltam elkapni a ritmust, és megérteni, hogy mennyi tapadásom van. A második szakasz már nem volt olyan rossz, de már nem akartunk bejutni a Q3-ba, szóval visszavettünk" - mondta Albon, akinek a célja vasárnap, hogy minél több pontot szerezzen.

"Először, hogy befejezzem a versenyt, aztán, hogy természetesen pontokat szerezzek. Van előttünk pár autó, amelyek elég gyorsak az egyenesekben, és ezt óvatosan kell kezelnünk. Meglátjuk, hogy megy majd. A versenytempóval voltak gondok pénteken, és a harmadik edzés is nehezen indult. De aztán elkezdtem jobban megérteni az autót, és hogy hogyan kell vele kezelni a gumikat, mert ez nagyon más, mint a Toro Rossónál. Nem lesz könnyű a futamon életben tartani a gumikat, de ez is a feladat része" - jelentette ki a Red Bull versenyzője, aki jól érezte magát a Red Bull körül tapasztalt felhajtás közepette is.

Albon azt is elismeri, hogy nagy könnyebbség, hogy a büntetése miatt nem kellett rögtön az első alkalommal a Max Verstappennel való összehasonlítás nyomásától tartania. "Ez így van. Nem mondom, hogy most, mert nem hiszem, hogy az én hozzáállásom megváltozik. Természetesen mindent bele akarok adni a kvalifikáción is, de még nem ismerem annyira a kevés üzemanyagos helyzeteket, és a piros zászló sem segített. Talán azt mondják, hogy kisebb volt a nyomás, de én akkor is mindig mindent bele akarok adni" - mondta Albon.

Középpontban a legendás F1-es pálya, természetesen Max Verstappennel, aki számára a hollandok közelsége miatt ez egy hazai helyszínnek is tekinthető.