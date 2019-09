Albonnak még rá kell éreznie a Red Bullra, de egyelőre elégedett

A Red Bull még a nyári szünet első felében jelentette be, hogy Alexander Albon ( Alex Albon ) és Pierre Gasly helyet cserél egymással. A thai és a francia is pontszerző volt a hétvégén a Belga Nagydíjon, ami inkább a francia dicsérete, hiszen szombaton elvesztette a barátját, valamint egy sokkal gyengébb autóban ül, amit csak most ismerhet meg.

Albonnál hasonló a helyzet, de a Red Bull gépe a top-mezőnyben szerepel. Miután Max Verstappen már az első körben kiesett a Kimi Räikkönennel való ütközése végeredményeként, a thai újoncon volt a sor, hogy pontokat szerezzen. Sergio Pérez és Daniel Ricciardo ellen is egy szép manővert mutatott be, miközben Lando Norris a legvégén kiesett előle, így 5. lett.

„Nagyon boldog vagyok! Azt hiszem, kicsit küzdöttem a verseny elején. Igazság szerint az első etapban küszködtem, mert úgy éreztem, hogy a gumik nincsenek rendben. Azt éreztem, hogy a tempó megvan, de a a kanyarokban, ahol gyorsnak kellene lennem, nem voltam az. Az egyenesekben pedig adott volt a helyzet.”

„Kemény volt, de sikerült megoldanom a problémát. A kiállás után a lágyabb gumikon már más volt a helyzet, és az autót sokkal erősebbnek éreztem. Az egyenesekben is ezt éreztem, így megtettünk egy lépést előre, ami által sorra jöhettek az előzések. Magamhoz vettem a kezdeményezést, és végül egy igen szórakoztató futamot teljesítettem. Van még persze néhány terület, ahol dolgoznom kell, de ez egy jó első futam volt a csapattal, főleg ha megnézzük azt, hogy honnan indultam és milyen volt az első etapom. Most azonban csak néhány napom van arra, hogy mindezt feldolgozzam, mert pénteken már Monzában vezetek.”

„Megkönnyebbültem? Nem igazán. Hogy őszinte legyek, ez nem egy olyan dolog, amit magunk mögött kell hagynunk. Csak szerettem volna egy jó versenyt futni, ami sikerült is. Az én oldalamat tekintve csak arra koncentráltam, hogy egy normális hétvégém legyen. Persze szerettem volna, ha d dolgok még jobban mennek, de így is nagyon elégedett vagyok ezzel a nappal.”

„A futam élvezetes volt számomra, különösen a vége, amikor Pérez ellen küzdöttem. Nagyon szórakoztató volt, miközben együtt hajtottunk be „buszmegállóba”, és tudtam, hogy nagy az előnyöm vele szemben, tehát azon voltam, hogy elmenjek mellette. Az egyenesekben nehéz volt ellene, de tudtam, hogy a kanyarokban ott lehetek. Ez is opció volt, de én mást választottam.”

„Szóval ott voltunk egymás mellett a kanyarban, és mindketten ugyanazt akartuk. Mindketten arra törekedtünk, hogy meglegyen a DRS, majd onnan folytassuk tovább. Ott volt a virtuális biztonsági autós fázis, miközben mindketten ugyanarra gondoltunk. Mindketten arra vártunk, hogy átlépjük a vonalat. Először ő volt az, aki ezt megtette, tehát jöhetett a DRS. Az egyenesben még a fűre is kimentem, szóval jó kis móka volt, amit élveztem.”

Alex Albon, Red Bull Racing Fotó készítője: Andy Hone / LAT Images

„Összességében tényleg elégedett vagyok. Nem tudom, hogy milyen volt a tempóm, de szerintem nem volt a legjobb, így ezen még dolgoznom kell. A második etap már nem volt túl rossz, de ha az elején azt mondják nekem, hogy ötödik leszek, akkor nagyon boldog vagyok. Még mindig vannak dolgok, amikkel nem érzem magam kényelmesen, de ez normális.”

„Egy másik autóban ülök, amit egy másik csapat készít fel. Más, mint a Toro Rossónál, így időre van szükségem, hogy megértsem az új autó trükkjeit és furcsaságait. Ki kell hozni magamból az extra tizedmásodperceket, amit az autó megértésével érhetek el, nemcsak vezetés közben, Emiatt is fontosak a beállítások.”

