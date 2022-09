Albon: Zandvoort bizonyította, hogy a Williams már képes eltérő pályákon is harcba szállni Miután Spában egy héttel korábban pontot tudott szerezni, óriási fegyvertény lehetett volna Alex Albon számára, ha azt a remek eredményt Hollandiában is meg tudja ismételni. Ez végül nem sikerült neki, de a williamses pilóta így is látja a pozitívumokat.