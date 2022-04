Albon: Verstappen egy kicsit olyan, mint Marc Marquez

A brit-thai versenyző idén új otthonra lelt a Forma–1-ben a Williams csapatánál. 2020 végén azonban még nem festett túl jól a szénája, hiszen a Red Bullnál Sergio Perezre cserélték őt, és menesztésének egyik elsődleges oka az volt, hogy nem tudta tartani a lépést a tavalyi bajnokkal.

Ennek okairól is mesélt a podcast alkalmával, és talán néhányak számára egy furcsa hasonlattal is előállt. „Vegyük mondjuk a MotoGP-t és Marc Marquezt. Neki is különleges a motorozási stílusa. Persze számára működik a dolog és gyors is tud vele lenni. Ugyanakkor nem könnyű átvenni azt a stílust.”

„Amíg megvan a teljesítmény, addig nincs értelme valaki mást választani. Ha megnézzük az adatokat, nem arról van szó, hogy folyamatosan meglepődsz. Max persze mindig a határon van, és szereti az olyan autókat, melyeknek jól tapad az eleje. Egy csapattárs számára viszont nem könnyű tartani vele a lépést.”

„Checo is ezt tapasztalta tavaly. Idén viszont változtak a szabályok, így az erőviszonyok is eltolódtak némileg. Checo fantasztikus munkát végez, Max viszont borzasztóan tehetséges, és szereti, ha egy adott módon viselkedik az autója. Ez pedig nehézzé teszi a többiek dolgát” – magyarázta Albon.

Hiába nem sikerült úgy számára a Red Bull-os időszak, ahogyan ő azt szerette volna, és hiába volt szinte egyértelmű második számú a csapatnál, Albon nem neheztel korábbi márkatársára, még úgy sem, hogy Verstappent sokan arrogánsnak tartják közvetlensége és egyenessége miatt.

„Egyáltalán nem arrogáns, inkább csak nagyon egyenes. Az egyik legközvetlenebb, ha pontos akarok lenni. Nagy az önbizalma, ami érthető is, hiszen világbajnok, de ez már korábban is így volt. Emellett pedig egyáltalán nem politizál. Hagyja, hogy a pályán zajló történések beszéljenek helyette. Igazán eltökélt és éhes, de nem arrogáns.”

