Albon véleménye után talán van miért bizakodniuk a Williams szurkolóinak

Miközben a Williams már február 6-án képeket közölt az idei festéséről, egy héttel később most a valódi autóját is megmutatta a nagyközönségnek, majd pedig rögtön pályára is vitték azt az első filmes napjuk keretében.

Az FW45-öt az alakulat rutinosabb versenyzője, tehát Albon hajthatta meg először, a nap végén pedig rögtön elmondta első benyomásait a márka nagyköveteként is dolgozó 2009-es világbajnoknak, Jenson Buttonnek.

„Nagyon boldog vagyok, mert úgy érzem, sikerült leküzdenünk néhány problémát. Ez mindig egyfajta kérdőjeles időszak, mert nem tudod, mire számíts, amíg ténylegesen be nem ülsz és vezeted az autót.”

„Nem akarok persze elhamarkodottan beszélni, mert lehetséges, hogy nem vagyunk olyan jók, mint ahogy gondoljuk, de szerintem a jó irányba tartunk. Ez a legfontosabb dolog most. Az alapok jók, és lesz mire építkeznünk Bahreintől kezdődően” – utalt Albon az előszezoni teszt és az első futam helyszínére.

A Williams számára pedig fontos is lenne az előrelépés, hiszen tavaly ismét a konstruktőri utolsó helyen zártak, és összességében övék volt a leglassabb autó a szezon egészét tekintve. Idénre azonban elég komoly változások történtek a csapatnál, hiszen távozott a korábbi vezetőjük, Jost Capito, a helyére pedig a Mercedestől James Vowles érkezett.

