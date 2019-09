Albon új sisakjáról az utolsó pillanatban döntött a Red Bull

A Forma-1 mezőnye esős monzai péntekkel kezdett, az első szabadedzést még meghatározták, hogy reggel esett. A délutánra már száradó pályán lényegesen jobb időeredmények is születtek, Alexander Albon is sokat javított. A thai versenyző délelőtt még csapattársát is megelőzte, de a második szabadedzésen sem maradt el tőle túlságosan. A Red Bull versenyzője szombaton először szerepel időmérőn úgy, hogy komoly tétje van az osztrákokkal, egy héttel ezelőtt a motorcsere miatt mindenképpen a mezőny végéről rajtolt.

Albon az Olasz Nagydíj pénteki napjával elégedett volt. "A rövid etapokon jobban mentem, mint a hosszabbakon. De nagyon sokat kell még dolgozni. A kondíciók nagyon bonyolultak voltak kezdetben, az első szabadedzés közben sikerült egy kis önbizalomra szert tennem. Mondhatjuk, hogy elég boldogok lennénk, ha szombaton és vasárnap is esőre ébrednénk" - mondta Albon, akinek azonnal jelezték, hogy vasárnap várható egy kis csapadék. "Azt hiszem, hogy pont ezért volt kint a pályán mindeni délelőtt, készülni néhány körrel. Elég trükkös, láthatták, milyen kemény volt a pályán reggel. És már azt is tudjuk, mit kell vasárnapra megváltoztatni."

A Red Bull a riválisokhoz hasonlóan Monzára egy kis leszorítóerőt és ellenállást kiváltó csomaggal készült, hogy maximalizálja a sebességét az egyenesekben. "Ez nem egyszerű, de nem is olyan rossz. Ez nem egy egyszerű pálya., mert bár kevés a kanyar éppen ezért fontos, hogy az ember ne hibázzon" - mondta a thai, akit a Verstappen elleni különbségről is kérdeztek, Albon a második szabadedzésen 239 ezreddel maradt csak el a hollandtól. "Nem olyan rossz a helyzet, de van még munka."

Albon azt reméli, hogy a pénteki eredményekből kiindulva az időmérő jól sikerülhet a számára. "A rövid etapok nem sikerültek rosszul, volt pár biztató jel az autó és az én részemről is. Az új specifikáció jól teljesített, de erre éppen az időmérő adhat pontos választ" - mondta pénteken Albon.

A Red Bull újonca pénteken új sisakban jelent meg, amelyen nem volt festés, Albon elárulta, miért volt szükség a váltásra. "Igen, fehér volt még ma, mert későn döntöttünk, és csak holnapra készül el a festése. Meg akartuk nézni, hogy jobban megy-e a rádiózás, ez Adrian Newey ötlete volt. A Forma-1-ben minden kis részlet számít, és a sisakoknak különböző specifikációjuk van, meg akartuk nézni, hogy ez milyen" - mondta Albon, akit arról is kérdeztek, hogy az új, Arai-sisak marad végig a hétvégén, vagy esetleg később visszatér a régi, Bell-sisakhoz? "Meglátjuk."

A legendás márka az Olasz Nagydíj előtt egy nagyon látványos show-t csinált, miközben Sebastian Vettel és Kimi Räikkönen mellett más korábbi ferraris pilóták is felvonultak.