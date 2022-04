Albon: ugyanolyan édes a pontszerzés íze, mint a Red Bull-os dobogóimé

A szezon harmadik versenye előtt már csak az Aston Martin és a Williams álltak pont nélkül a konstruktőrök versenyében. Előbbi gondjai ezúttal sem oldódtak meg, hiszen Sebastian Vettel összetörte az autóját, ám a grove-i gárda Albon révén feliratkozott a tabellára.

„Nagyon boldogok vagyunk, mert az előzetes várakozásaink nem sok jót ígértek. Ez egy olyan verseny volt, ahol bátran kockáztattunk, mert úgy éreztük, bármit is csinálunk, borítékolható, hogy az utolsó két helyen fogunk végezni“ - mondta a 20. rajtkockából induló Albon.

„Csak arra koncentráltunk, hogy végrehajtsuk a saját tervünket, amikor a rajtrács hátuljáról indulsz, ezt megengedheted magadnak. Ahogy haladtunk előre az időben, egyre jobban és jobban működött az autó."

„Az utolsó 25 körben már úgy éreztem magam, mintha a kvalifikáción lennék. Ez teljesen váratlanul ért minket, de ez igazán rávilágít arra a kemény munkára, amit a gyárban és itt a pályán végez a csapat. Csodálatos nap volt, örülök, hogy ponttal jutalmazhattam meg az erőfeszítéseiket.“

A Williams versenyzője a leintés után elárulta, az autó meglepően jól viselkedett a legkeményebb keverékű, C2-es abroncsokon, ennek is köszönhető, hogy sikerült a legjobb tízben zárnia Melbourne-ben.

„Amint légüres térbe kerültem a pályán, nagyon jól kezelte a kocsi a gumikat. Sokkal idősebb abroncsokon voltunk kint, mint a körülöttünk haladók, de még így is többé-kevésbé tartottuk a lépést a McLarenekkel.“

"A C2-es szett nagyon jól viselkedett az autón, még nem is értjük igazán, hogy miért. Talán el kellene gondolkoznunk, hogy ezentúl az időmérő edzéseken és a versenyeken is csak ezt a keveréket használjuk, viszünk belőle tíz szettet egy hétvégére és meg is vagyunk“ - tette hozzá viccesen Albon.

A thaiföldi-brit pilóta kifejtette, az, hogy a szezon korai szakaszában sikerült pontot szerezniük, nagyon sokat jelent a csapat számára, különösen egy ilyen nehéz idényrajtot követően.

„Nehéz, amikor nem érsz el jó eredményeket, mert minden erőddel szeretnél új lendületbe kerülni és a lehető legpozitívabban hozzáállni ahhoz, amit csinálsz. Nagy motiváció számunkra ez a pontszerzés, most már éhesek vagyunk a folytatásra.“

Albont arról is megkérdezték, összehasonlítható-e ez a siker azzal, amikor a Red Bull-lal dobogóra állhatott. „Nos, nem locsoltunk pezsgőt, vagy emeltünk trófeát a magasba, de ugyanolyan édes a pontszerzés íze, mint a Red Bull-os dobogóimé.“

"Ez elsősorban azért van, mert nagyon váratlanul ért minket ez az eredmény. Ha ma reggel azt mondta volna valaki, hogy a legjobb tízben fogok végezni, akkor azt mondtam volna, ez csak rengeteg kiesés árán lenne lehetséges“ - zárta Albon.

