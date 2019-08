Albon tisztában van vele, ki a csapattárs a Red Bull-Hondánál

A Red Bull történelme során egy újonc sem kapott még ekkora lehetőséget ilyen hamar, mint Alexander Albon ( Alex Albon ), aki idén mutatkozhatott be a Forma-1-ben a Toro Rossónál, de Pierre Gasly teljesítménye miatt már a Red Bull-Honda versenyzője. Igaz, ha hinni lehet a pletykáknak, akkor a „bikák” először Fernando Alonsót keresték meg, de a spanyol nemet mondott.

„Próbálok nyugodt maradni, de amikor valaki ilyen hamar lehetőséget kap egy Red Bull-Hondától, ráadásul már az első szezonjában, amikor még csak tanulja a dolgokat... Nem könnyű! Mindez persze nagyon pozitív, és nem kételkedem magamban, de őrület belegondolni abba, hogy tavaly ilyenkor hol voltam és milyen helyzetben, most pedig egy világbajnok F1-es csapatnak vezethetek egy olyan autóban, ami esélyes a győzelemre.”

„Ilyenkor nem tehet mást az ember, minthogy rendkívül magabiztosan közelíti meg azt, ami előtte áll. Tisztában vagyok azzal, hogy mi jár egy ilyen kihívással, de készen kell éreznem magam arra, hogy megugorjam ezt a szintet, mivel ez az, amire mindig is vágytam. Most itt vagyok, itt van előttem a lehetőség, amivel élni szeretnék.”

„Nyilvánvalóan a számok nem mellettem szólnak a megtett kilométerek kapcsán, mert egyelőre nincs sok tapasztalatom. Max a másik oldalon fiatalabb nálam, de már hatalmas tapasztalattal bír. Most azonban még csak magamra kell figyelnem, mert ellenkező esetben elveszíthetem a kontrollt, amit nem akarok.”

Alex Albon, Red Bull, and Lando Norris, McLaren, arrive at the circuit Fotó készítője: Mark Sutton / Sutton Images

„Lépésről lépésre kell haladnom, fejlődnöm, és ezzel a csapat is tisztában van, én pedig azzal, hogy teljesítenem kell. Dr. Helmut Markónak mindig van egy elvárása a versenyzőkkel szemben, és ez velem sincs másképp. Meglátjuk, hogy hogyan alakul ez a történet, mert itt most egy másik autó vár rám, de ennek is négy kereke van, szóval nem kereshetek kifogásokat.”

„Ha belegondolok abba, hogy tavaly mennyi stressz ért a jövőm miatt, majd jött a lehetőség decemberben és a hosszabb várakozás, akkor nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy hogyan érzem most magam. Ez egy kellemes nyomás, amit szeretnék a saját javamra fordítani. Nem ismerem Pierre helyzetét, mert minden helyzet más és más, akárcsak a versenyzőket illetően. Nem tudok sokat erről, mert csak magamra összpontosítottam.”

„Azzal is tisztában vagyok, hogy ki az új csapattársam. Max egy kiváló pilóta, aki nagyon gyors, és régóta van már itt. Mindent jól ismer, szóval soha nem lesz könnyű ellene, és nem is gondolok igazán erre. A saját dolgaimat kell elvégezni, és majd látjuk, hogy az mire elegendő.”

