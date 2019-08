Albon szerint tiszteletlenség lenne az újoncokkal csökkenteni az F1-es tesztnapokat

A dolgok jelenlegi állása szerint a Forma-1 versenynaptára jövőre 22 futamosra bővülhet, aminek a téli tesztek szenvedhetik a kárát, tekintve, hogy híresztelések szerint a mostani nyolcnapos gyakorlást egy szimpla ötnapos, vagy egy kétszer három napos teszt válthatja. Azonban az újoncként a Red Bullba előléptetett Alexander Albon szerint azzal, hogy tovább csökkentik az általuk a szezon előtt megtehető kilométerek számát, csak az újonnan érkező pilótákkal szúrnak ki:

„Őszintén szólva, ez rossz lépés lenne. Az újoncok ideszokását a költségcsökkentés elé kellene helyezni szerintem. Tudom, hogy azzal is nagyon elszálltunk, és ezt meg is értem, de azok, akik sok pénzt adtak ki a tesztekre eddig, ezek után másra fogják ugyanezt költeni, szimulátorok fejlesztésére mondjuk. Nem lennék ezek között a körülmények között újonc az F1-ben, bármennyire is megértsem a dolgot.”

Daniil Kvjat, aki a tegnapi naptól kezdve már csak excsapattársa Albonnak a Toro Rossonál, a fiatalnál jóval keményebben állt ki a terv ellen:

„Kicsit sem értek vele egyet, így sem jut nekünk elég tesztelési lehetőség. És most a pályára gondolok, nem a szimulációkra, azt kéne erőltetni, szóval én tökéletesen ellene vagyok a dolognak. A mostani a minimális elengedhető mennyiség az én szempontomból, és inkább bevállalnám a több utazást a szimulátorokkal szemben, mert az nem fekszik nekem.”

„Amúgy is mi vagyunk a sportolók, akik éles helyzeten kívül a legkevesebbet edzenek. Szóval nem ebbe az irányba kéne a Forma-1-nek mennie. Nem azt mondom, hogy megint legyen szabad a vásár, mint régen, de a mostaninál kevesebbet sem kellene tesztelni. Persze a versenyek száma folyamatosan nő, és ez nem segít, talán a szimulátorokban zajló munkát kellene szabályozni, nem tudom. Azt tudom, hogy nekem teljesen értelmetlen, és sokkal inkább szeretnék kézzelfogható autókat vezetni kézzelfogható pályán.”

