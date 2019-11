Albon szenzációs manővere Vettel ellen a Brazil Nagydíjról: videó

A Brazil Nagydíjnak több vesztese és nyertese is volt. Max Verstappen teljesen megérdemelten győzött a Red Bull volánja mögött, de talán a legboldogabb Pierre Gasly volt, aki második lett, és úgy örült, mint más egy világbajnoki címnek. A Toro Rosso francia pilótájából sok feszültség tűnhetett el, de ezelőtt Carlos Sainz Jr-nek sem volt dobogója.

A legnagyobb vesztese a brazil futamnak Alexander Albon volt, aki ott lehetett volna a dobogón, de Lewis Hamilton megakadályozta ebben.

A világbajnok rekorder tőle nem megszokott módon nagy hibát vétett és egyszerűen kilökte a thai újoncot, aki teljesen jogosan nagyon dühös volt. A brit büntetése nem változtatott a helyzetén.

Albon emellett a futam egyik legszebb manőverét mutatta be Sebastian Vettel ellen, aki idén is elkövetett pár hibát. A Red Bull versenyzője parádés módon szúrta be a Red Bullt az 1-es kanyarban, és szó szerint kerék a keréken ment a Ferrari ellen. Az alábbi videóban belsőkamerás nézetből nézhetitek meg az előzést.