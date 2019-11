Albon: Sosem féltem a kudarctól

Az utóbbi 12 hónapban kezdődött forgószél folytatódik. A Formula E-re készültél, ehelyett most a Red Bullnál maradhatsz a 2020-as szezonra. Mennyire szürreális ez?

„Szerintem körülbelül 1 éve lehetett a Formula E-tesztem a Nissannal! Ez tényleg őrületes. Sokszor mondom ezt, de tényleg így is gondolom. Amikor a Magyar Nagydíj után előléptettek, az is szédítő élmény volt. Elégedett voltam a versenyeimmel, de nagyon jól esett a végső döntés, hogy a következő szezonban is a Red Bullnál maradhatok.”

Volt sejtésed arról, hogy hosszabbítanak veled még 1 évre?

Még több F1 hír: Kubica elégedett azzal, amit a teste engedett

„Őszintén, úgy gondolkodom, hogy mindig a jelenben próbálok lenni, és nem akarok a külső dolgokon rágódni. És most ezután a döntés után ugyanazt fogom csinálni a következő 2 versenyen és jövőre is, amit eddig csináltam. Az, hogy tudom vagy nem tudom, hogy mi lesz velem, nem változtatta volna meg a szituációt, még mindig az eredmények számítanak, és én is erre fókuszálok.”

Hol tudsz a legtöbbet fejlődni?

„Szerintem abban, hogy még komfortosabban érezzem magam az autóban és a csapatban. Úgy gondolom, még mindig találok olyan területeket az autóban, amin még dolgoznom kell, és még kényelmesebben kell éreznem magam. De tudom, hogy ez nagyban attól függ, hogy mennyi időt töltök a kocsiban, és azon is, hogy mennyit kísérletezek. Ezenkívül próbálom megtalálni azt a középutat, ahol még magabiztos vagyok, de már a legtöbbet tudom kihozni az autóból.”

„De tisztában vagyok azzal, hogy ez időbe fog telni, ezért várom a szezonvégi teszteket és a téli teszteket, mert természetesen nem könnyű változtatásokat eszközölni egy versenyhétvégén. Ugyanis a versenyhétvégéken nagyon korlátozott az idő, és nincs lehetőség arra, hogy finomhangoljunk vagy kísérletezzünk az autóval. Szerintem amikor majd igazán oda tudok lépni az autónak, akkor fogok jobb köridőket találni.”

A karriered bizonytalan alakulása segített abban, hogy a maximumot hozd ki magadból?

„Szerintem az instabilitás miatt furcsa módon nem érdekel, hogy mi lesz. Elég érdekes, de mindig az van bennem, hogy ha valami nem sikerül, akkor is minden rendben lesz. Ez kicsit furcsán hangzik, de sosem féltem a kudarctól. Szóval azt gondolom, ez egyértelműen segített nekem, és ezt a hozzáállást fogom továbbra is alkalmazni.” – nyilatkozta Albon.

Az ERC idei utolsó állomása Magyarországon került megrendezésre. Egy verseny, ami mindenkinek feladja a leckét az izgalmas és nehezebb szakaszokkal.