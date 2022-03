Albon sokat vár a Williamstől: Én akarok a vezető lenni

Az, hogy két év után nincs F1-es ülésed, nem jelenti azt, hogy végleg eltűnsz a Forma–1-es paddockból. Ezt korábban Esteban Ocon is bizonyította, most pedig Alexander Albon is erről tett tanúbizonyságot. A Red Bull Racing korábbi versenyzője másfél évig volt Max Verstappen csapattársa, majd 2021-ben helyet kellett adnia Sergio Pereznek.

Abban az évben tartalékversenyzőként maradt a csapatnál, de amikor kiderült, hogy 2022-ben sem lesz szabad hely a thaiföldi pilóta számára, a Red Bull-lal együtt más csapat után nézett. A Williams megfelelő jelöltnek bizonyult, így Albon idén a brit csapatnál fog versenyezni.

Egy topcsapattól érkezve Albon nagy elvárásokat támaszt magával szemben - nyilatkozta a Formel1.de-nek. „Fontos láncszemnek tekintem magam a csapat számára. Vezető akarok lenni és segíteni akarok az autó fejlesztésében, amennyire csak lehet." A Williams versenyzője elismeri, hogy a Red Bullnál töltött tartalékos éve érettebbé tette őt.

„Volt egy évem erre. Rövid év volt, de tökéletes volt arra, hogy elgondolkodjak, és megnézzem a dolgokat, és hogy hogyan tudnám másképp csinálni" Hogy Albon mennyit tanult a szünettel töltött évéből, azt jövő héttől kell bizonyítania, amikor Bahreinben megkezdődik a hivatalos teszthét.

