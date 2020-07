Albon nem tudja pontosan, mi történt vele: 20G-vel csapódott be

Az idei Red Bullt elég nehéz vezetni, ami még a nagyon tapasztalt és az egyik legjobbnak tartott Max Verstappennek is feladja a leckét. Alexander Albon még nehezebb helyzetben van, akinek teljesítenie kell, mert nem lehetetlen, hogy lecseréljék.

Még több F1 hír: Valami elindult a Red Bullnál a frissítésekkel

Ne feledjük, Sebastian Vettel még mindig szabadúszó, és Sergio Pérez is kiváló fogás lehetne a „bikák” számára, ráadásul a mexikói mögött nagy támogatók állnak, ami ugyancsak nem utolsó szempont, még Milton Keynesnek sem.

Albon a Brit Nagydíj első napján igen nagyot esett, de szerencsére nem sérült meg. Az autója megvédte, noha a becsapódás mértéke 20G volt. A thai pilóta elmondta, hogy jól érzi magát, nincs nagy gondja.

„Jól vagyok. Voltak már nagy baleseteim a karrierem során. Mi történt? Valójában újra meg kell néznem a felvételeket. Nagyon gyorsan vesztettem el az autó hátulját. Megpróbáltam korrigálni a helyzetet, és azt gondoltam, megfoghatom az autót, de nem ez volt a helyzet.”

„Az adatokat is meg kell vizsgálnunk.” - folytatta Albon, akinek a becsapódása különösen költséges volt, mivel számos frissítést vetett be a csapat az autón pénteken. Ennek ellenére a rövidebb idő alatt is érezte az előrelépést.

„Csapatként természetesen megtettünk egy lépést előre. Arra számítottunk, hogy ez még rosszabb lesz, de az első körtől kezdve az autó nagyon jól érezte magát.” Albon azonban tisztában van azzal, hogy ez még nem jelenti azt, hogy le fogják győzni a Mercedest.

„Biztos vagyok benne, hogy a Mercedes ellen sokat kell még tenni, szóval majd holnap meglátjuk, de legalább az autónk kiegyensúlyozottabban érzi magát, bár az időjárás teljesen más lesz holnap a maihoz képest.”

