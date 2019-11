Albon nem haragszik Hamiltonra

Alexander Albon kiválóan versenyzett Brazíliában, csapattársához hasonlóan kihasználta a riválisok rontását, és a második helyen haladt a hajrában, amikor Lewis Hamilton utolérte, majd az előzési manőver közben megpördítette. A thai nagyon visszaesett, míg a már világbajnok britet a harmadik helyen intették le. Hamilton már a futam után elismerte, hogy ő volt a hibás, persze ez a súlyos pontoktól eleső Albont nem vigasztalja.

A thait azonban nem is kell vigasztalni, elmondása szerint egyáltalán nem haragszik Hamiltonra. "Rendben van ez, természetesen nem akart kiütni. Nem vagyok mérges Lewisra. Ez csak egyike a dolgoknak, persze, hogy a dobogóra akartam állni, és úgy is éreztem, hogy meg is érdemeltük. Egy kicsit csalódott vagyok, de ilyen a verseny. Abu Dhabira kell már fókuszálnunk" - mondta az újonc, aki szerint Hamilton mindenképpen megelőzte volna.

"Megvolt a sebessége, ha nem ott, akkor később az 1-es kanyarban megelőzött volna. Persze, hogy tudtam, hogy gyorsan meg akar előzni, hogy Max után eredjen, ezt meg is értem. De igen, végül sokat vesztettünk" - mondta Albon. "Amikor a visszapillantóban megláttam, azt hittem, hogy a 9-es kanyarban nem tud előzni, ezért nem is védekeztem. De egy kicsit gyorsan mentem, , és láttam, hogy próbálkozik, de nem tűnt határozottnak. Ez egy ilyen dolog, amikor egymás mellett és ilyen szögben érkeztek. Teljesen vakoldalon vagy, ha akarnál sem tudnál helyet hagyni, mert nem tudod, hogy hol van. Aztán csak elfordulsz, és abban reménykedsz, hogy senki nem érkezik ott."

Albon az újraindulást követően meglepte Sebastian Vettelt, akinek végül csapattársával való csatájával ért véget a futam. "Igen, az az előzés nagyszerű volt, nagyon jó volt, hogy Max megelőzte Lewist, én meg Sebet, nagy móka volt, és az egyenesekben nagyon erősnek éreztem magam, ami nagyon jó" - tette hozzá a Red Bull thai versenyzője, akit a dobogóról kérdeztek. "Azt hittem, hogy itt most eljöhet, de akkor a következő versenyen."