Albon nem fújná fel az F1-es blamát Monzában

Többek között Alexander Albont ( Alex Albon ) is vizsgálat alá helyezte az FIA, de egyelőre nem tudni, hogy ki és mekkora büntetést kaphat a nagyon lassú Q3-as menetért, miközben a legtöbb pilóta kifutott az időből, így a második körét nem tudta teljesíteni. Albon jelenleg a 8. helyről várhatja a rajtot.

„Azt mondanám, hogy voltak olyan pillanatok a hétvégén, amikor jól éreztem magam az autóval, még az FP3-ban is nagyon rendben volt a dolog. Még mindig azon vagyok, hogy megismerjem az autót, amit folyamatosan tanulok, így néha szeretnék bizonyos beállítási irányokat, amikor kiderül, hogy nem minden megfelelő, mivel a lehető leggyorsabban kellene ezt elsajátítanom. De igen, nem volt túl rossz, szóval elégedett vagyok, ugyanakkor még mindig van néhány tennivaló, ám az időmérő utolsó köréig rendben volt a tempóm, ami talán volt olyan jó, mint Charles vagy Lewis esetében, de ott lehettem volna a 4., 5. és 6. helyért a küzdelem részeként.”

„A Q3 vége kissé furcsa volt, nem igazán volt közöttünk szünet, így ez problémát okozott. Senkit sem lehet hibáztatni, mert ilyenkor mindenki arra törekszik, hogy a lehető legjobb időt fussa meg a szélárnyék megszerzésével. Szóval ez nem olyan, mintha azt mondanánk, hogy el kellett volna venned, mert egyáltalán nem vagy elöl. Szóval igen, mindannyian ezt a játékot játszottuk és akik ilyenkor előttünk vannak, részben ők azok, akik a tempót diktálják.”

The helmet of Alex Albon, Red Bull Racing Fotó készítője: Jerry Andre / Sutton Images

„Persze azon vagy, hogy elkerüld a többi autót, de közben szerezz magadnak szélárnyékot, valamint a gumik hőmérséklete is rendben legyen. Ez nagyon nehéz, de nem lépheted át a határokat, mert akkor a körödnek vége. Ez egy ilyen kihívás, és nem lehet elkerülni a többieket. Nem látok olyan sokat ebben, de hogy őszinte legyek, senki sem várhatta azt, hogy ez ilyen rossz lesz. Nehéz eset, amikor ennyi autó van közel egymáshoz.”

„Az én részemről is az volt a terv, hogy a lehető legközelebb autózom a másikhoz, de ilyenkor benne van a pakliban, hogy valami rosszul sül el, mert sokan vagyunk. A terv sajnos nem sikerült, különösen az 1-es kanyarnál, ahol mindenki megállt és alapvetően túl lassan mentünk. Nem hiszem, hogy az év hátralévő részében lesznek ilyenek, vagy talán Mexikóban igen? Szerintem ebben semmi komoly nincs, vagyis ne vegyük ezt ennyire véresen komolyan, csak azért, mert most ez történt egy ilyen speciális pályán, mint Monza. Spában is hasonló volt a helyzet, de nyilvánvaló, hogy mindez nem jó a sport számára, de biztos vagyok benne, hogy tudunk tenni valamit az ügy érdekében.”

Egy látványosabb virtuális pályabejáró videó az Olasz Nagydíj előtt az F1 2019 segítségével a legendás monzai aszfaltcsíkon.