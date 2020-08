Albon nem érzi a nyomást sem a csapat, sem Verstappen részéről

Továbbra sem nyújt idén meggyőző teljesítményt Alex Albon, akinek eddig az évadnyitó Osztrák Nagydíjon voltak a legígéretesebb pillanatai, ameddig Lewis Hamilton ki nem lökte.

Bár a csapata eddig nem tett semmilyen utalást arra, hogy leváltanák a thai pilótát, ez ugyanígy volt Pierre Gasly esetében is, de Albon most még új versenymérnököt is kapott, hogy minél jobban ki tudja hozni az autóból a maximumot.

Albon a 12. rajthely ellenére sem érzi úgy, hogy szenvedne a Red Bullnál:

„Először is, nem szenvedésként látom ezt a teljesítményt” – nyilatkozta az időmérő után Albon. „Az első versenyünk szerintem nagyon erős volt, a másodikon negyedik lettem, a harmadikon ötödik. Ha ez számít szenvedésnek, akkor én más dolgokon aggódnék inkább.”

Alex Albon, Red Bull Racing RB16 Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

„Én személyesen boldog vagyok az első pár versenyünkkel, a dolgok nem mindig nekünk kedvezően alakultak, de hogy őszinte legyek, nem úgy aggódok, hogy mennyire nehéz a helyzetünk, vagy hogy mennyire rosszul alakultak a dolgok.”

„Én csak arra koncentrálok, hogy minél jobban érezzem magamat az autóban, és a lehető legjobb teljesítményt hozzam ki belőle.”

Albon arról is beszélt, hogy nem jelent extra kihívást az, hogy az F1 egyik legnagyobb tehetsége, Max Verstappen a csapattársa.

Alex Albon, Red Bull Racing Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

„Természetesen Max nagyon, nagyon gyors, ezt nem vitatom. Az egyik legjobb pilóta, akinek az adatait nézhetem, mert így látom, hol szerzi a köridőket. De nem jelent ő semmilyen extra nyomást, de ad egy remek viszonyítási alapot.”

Mindenesetre amíg nem javul Alex Albon teljesítménye, addig a Sebastian Vettellel kapcsolatos pletykák is életben maradnak majd, ha csak nem hozzák fel megint Gaslyt, vagy Kvjatot az AlphaTauritól.

Verstappen elmondta, hogy a Mercedesek jelenleg egyszerűen túl gyorsak a Red Bullokhoz képest.

