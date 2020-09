Albon nem érez extra nyomást Gasly győzelme miatt

Miután padlólemeze megsérült, Alex Albonnak széllel szemben kellett küzdenie Monzában, míg végül mindössze a 15. helyen ért célba. A thai versenyző ráadásul öt másodperces büntetést kapott a Romain Grosjeannal történt verseny eleji incidens miatt.

A brit-thai Albon eddig 48 pontot szerzett idén, szemben csapattársa, Max Verstappen 110 egységével. Már az Olasz Nagydíj előtt egyre több spekuláció látott napvilágot arról, hogy Pierre Gasly jó formája miatt a Red Bull fontolóra veszi a két versenyző közti csere lehetőségét.

Albon továbbra is nyugodt helyzetét illetően, és azt mondja, a teljesítménykényszer folyamatosan jelen van.

„Nem, egyáltalán nem.” – válaszolt Albon a Motorsport.com azon kérdésére, nőtt-e a rá nehezedő nyomás Gasly győzelmének köszönhetően.

Alex Albon, Red Bull Racing in the press conference

„Semmi szokatlan nem történt. Mióta az F1-ben versenyzek, a helyzetem változatlan ilyen szempontból. Az elmúlt versenyeken úgy érzem, előrébb tudtam lépni.”

„Elégedett vagyok azzal, ahogy a dolgok alakulnak. Újabb hétvégém lesz arra, hogy javítsak a dolgok menetén. Úgy gondolom, Monza nem tükrözte a valóságot.”

„Előbb-utóbb az eredmények is jönni fognak. Biztos vagyok benne, hogy amikor meglesz rá az esélyem, bizonyítani fogok.”

Albon elmondta, ő maga az, aki nyomást helyez magára. A lehető legjobbat szeretné nyújtani, és nem csak azért, mert egy élcsapatnál kapott lehetőséget.

„Egy top csapat tagjaként sokat vársz magadtól, mivel lehetőséged van versenyeket nyerni és dobogókat szerezni. A fokozott nyomás ilyenkor belülről érkezik.”

The Red Bull team practise pit stops using the Alexander Albon Red Bull Racing RB16

Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images