Albon nem bánná, ha a Williams 2026 érdekében feláldozná a következő szezont

A brit-thai versenyző nemrég hosszabbította meg a szerződését a grove-i alakulattal, így még legalább két évig náluk fog versenyezni. Mindez természetesen azt jelenti, hogy az új szabályciklust is a Williamsszel fogja megkezdeni.

Albon meggyőzése pedig komoly fegyvertény volt James Vowles részéről, akinek feltett szándéka újjáépíteni a szebb napokat is látott alakulatot. Ehhez azonban vélhetően áldozatokat kell hozniuk bizonyos területeken, Albon viszont nem bánná ezt, ha ennek köszönhetően sokkal jobb pozícióba kerülnének 2026 elején.

„A hosszabb távú szerződéseknek az az egyik oldala, hogy nem csak rövid távban gondolkodsz. Nem akarsz most sikereket elérni, ha később bajba kerülsz, nekünk pedig csapatként többet kell gondolnunk a jövőre, ha az élmezőnyben akarunk versenyezni. Ehhez viszont komoly változásokra is szükség van, amihez pedig idő kell. Szóval igen, szívesen feláldoznám 2025-öt 2026 érdekében.”

A Williams jelenleg is annak a következményeit nyögi, hogy az idei autót későn kezdték el legyártani, így pedig nem is érkeznek meg időben az aerodinamikai fejlesztések, miközben továbbra is jelentős túlsúllyal küzdenek. Kanadában az istálló visszaesett a konstruktőri kilencedik helyre, miután Albon kiesett, az Alpine-ok pedig pontokat szereztek.

A költségsapka és a Williams jelenlegi erőforrásai miatt a csapatnak döntenie kell majd, hogy a tömegcsökkentést vagy az aerodinamikai fejlesztést helyezi előtérbe. Mivel azonban a szabályok jövőre változatlanok maradnak, így a 2024-es autón elvégzett munka a következő 18 hónapban még sokat érhet.

„A fejlesztés továbbra is fontos, mert a szabályok nem változnak jövőre, így amit idén elérsz, azt tovább tudod vinni. A legfontosabb számunkra az, hogy elérjük a tömeg terén kitűzött célokat, mert azzal tudnánk a legtöbbet fejlődni. Ha az alapokat rendbe tudjuk rakni, akkor komolyat ugorhatunk jövőre.”

„Jönni fognak még teljesítménycentrikus újítások is, de most azt mondom, hogy inkább a tömegcsökkentésre koncentrálunk az aero helyett. Összevetjük a kettőt és pénzügyileg is megvizsgáljuk, minek lenne értelme. A tömegcsökkentés nem olcsó dolog” – zárta gondolatát Albon.

