Albon nagyon örül az új csapatfőnökének, mert "rengeteg dolgot hozott a Mercedestől..."

A Williams egy nagyszerűen sikerült bahreini szezonnyitó után érkezik Dzsiddába. Meglepetésre egy pontot is bezsebeltek Alex Albon 10. helyével, de Logan Sargeant is megmutatta, mit tud, első Forma-1-es versenyét a 12. helyen fejezte be.

Az új csapatfőnök, James Vowles, Toto Wolff egykori jobb keze, jobban nem is kezdhetett volna új munkahelyén. Persze, 22 verseny még hátravan és a csapat inkább a jövőre koncentrál, mint a jelenre, de úgy tűnik, Vowles hatása máris megmutatkozik.

Erről beszélt a Szaúd-Arábiai Nagydíjat megelőző sajtótájékoztatón Alex Albon is, aki kihangsúlyozta, mennyire fontos a csapat számára, hogy olyasvalaki van a kormánynál, aki első kézből tapasztalta meg a Mercedes elmúlt években szerzett sikereit:

„James magával hozza az egész Mercedes tudását, okos és tudja, mit beszél. Nagyon sok dolgot jól csinálunk, de vannak, amikben még fejlődnünk kell. Rengeteg dolgot hozott a Mercedestől és ez remélhetőleg a jövőben is segít nekünk, mert a munka java hosszú távú lesz.”

Hamilton szerint egyedül a Ferrari képes idén megállítani a Red Bull menetelését.