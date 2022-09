Albon: Nagyjából ennyi a Red Bull-korszaknak, most már teljesen Williams-pilóta vagyok

Daniel Ricciardo távozása a Red Bulltól a Renault-hoz 2018 végén a csapat versenyzői programját zűrzavarba kergette, mivel nem volt egyértelmű opciójuk az ausztrál helyettesítésére, aki a k folyamatosan javuló Max Verstappen csapattársa lett volna.

Először Pierre Gaslyval próbálkoztak, aki nem vált be 12 futam alatt, majd az újonc Albont ültették az ülésbe, de ő sem tudott megfelelni Verstappen mellet. Ez rádöbbentette Helmut Markót, hogy nincs senki a fiatal versenyzői programjukban. Ezért a veterán Sergio Perez szolgálataira esett a választás, és ő bizonyult a legjobbnak, akit eddig Verstappen mellé raktak.

Albont végül 2021-ben a DTM-ben versenyzett, mielőtt a Red Bull és a Williams megegyezett volna a 26 éves pilóta visszatéréséről a rajtrácsra. Ő persze megragadta a lehetőséget, és az idei szezonban hatalmasat bizonyított, előidézve egy többéves szerződéshosszabbítást. A Red Bull-lal kötött szerződésről, a jelenről és a múltról Albon nemrég a Mirrornak nyilatkozott:

„Most már nagyjából ennyi, teljesen Williams-pilóta vagyok. A Red Bull-lal az idei év végéig volt kapcsolatom, és még mindig remek a kapcsolatom velük, a Williamshez hasonlóan ők is lehetőséget adtak nekem az F1-ben, és nagyon szeretem az ottani embereket, mindig is nagyon támogatóak voltak velem, de most már inkább a Williamsre koncentrálok."

Albon útja az F1-be annak köszönhető, hogy a Red Bull junior pályafutása során befektetett a tehetségébe - generációja egyik legjobb karteresének tartják -, így a 2019-es Ausztrál Nagydíjon debütálhatott a Toro Rossóval. Így nem meglepő, hogy nem fogja felégetni ezt a hidat, és mélyen tiszteli a szervezetet, ahonnan távozik.

„Alex egy óriási versenyző és a Williams Racing megbecsült tagja, ezért nagyon örülünk, hogy megerősíthetjük, hosszú távon is együtt fogunk vele dolgozni. Alex a képességek és az éleslátó tanulságok nagyszerű keverékét hozza magával, ami a jövőben még nagyobb sikereket hozhat a csapatnak" – mondta Jost Capito csapatfőnök.

Hamilton: Tévedtem a Red Bull-lal kapcsolatban...