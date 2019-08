Albon most megérezte, mi a különbség a Toro Rosso és a Red Bull között

A nyári szünet elején vált hivatalossá, hogy Alexander Albon váltja a Red Bullnál Pierre Gaslyt, sokak szerint az abszolút újonc thainak mély víz menet közben átvenni az osztrákok autóját. Albon a Belga Nagydíjon először bizonyíthat új csapatában, és az elmondható, hogy nem vallott szégyent. Az első szabadedzésen a thai negyedik lett, alig elmaradva Max Verstappen idejétől, míg a második edzésen a Red Bull már nem teljesített olyan jól, Verstappen a hatodik, Albon a tizedik pozícióban zárt.

Christian Horner korábban kijelentette, hogy a két Red Bull telejsen más beállításokkal ment pénteken, a jelek szerint a thai is talált tapadást a pályán. "Így van, és az is igaz, hogy az első edzésen jobban éreztem magam, még meg kell értenem az autót. Nagyon más, mint Toro Rosso, bizonyos szempontból nehezebb, más szempontok szerint viszont jobb" - jelentette ki Albon a második tréninget követően, és elégedett első napjával új csapatában.

"Jó, legalábbis nem olyan rossz. Nehéz megmondani, hogy mentek a dolgok, mert még nagyon az elején járok. Nagyon más, mint a Toro Rosso, igyekszem megérteni egyelőre a pozitívumokat, és a csapat működését" - jelentette ki a thai újonc, akit egyelőre nem ért komoly meglepetés. "Izgalmas első nap volt a "suliban". Az eső szabadedzésen nagyon jól éreztem magam, de a második kicsit nehezebb volt. De semmi különös. Más vezetési stílus kell, mint a Toro Rossónál, hat hónapig mégis csak azt az autót szoktam, és most hirtelen a Red Bullnál még előjönnek azok az emlékek. Újra kell programozni az agyat, hogy mindent az elejétől kezdjen."

Ennek megfelelően egyelőre elvárásokról, legalábbis konkrétan még nem esik szó Albon kapcsán. "Ami belefér. Nincs cél az eredmény kapcsán, ezzel lassan kell haladni. Azért ez más, mint a Toro Rosso" - mondta Albon. "Elég sima nap volt. Otthon éreztem magam a fiúkkal. Szerdán már gyakoroltunk a szimulátorban, de idő kell a beleszokáshoz. Kis lépésekkel haladunk."

A hétvégi futamon egészen biztosan rajbüntetést kap a két Renault, és a Carlos Sainz által vezetett McLaren is, mert motorcserét hajtottak végre. Ez megnyugvást jelenthet Albon számára, kisebb lesz a nyomás. "Igen, ez igaz. De fontos tudnom azt is, hogy az időmérőn hol állok. Az autót ugyanakkor a vasárnapi futamra készítjük fel, de jól jön, ha kicsit nyugodtabb a környezet" - vallotta be Albon.

