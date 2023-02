Albon: Mindannyian tartunk az FIA új szabályától

Az FIA decemberben módosított versenyszabályzatát, megtiltva a versenyzőknek, hogy a bajnokságok alatt engedély nélkül „politikai, vallási vagy személyes” nyilatkozatokat tegyenek. Az elmúlt években több versenyző, főleg Lewis Hamilton és Sebastian Vettel tett így a versenyhétvégéken a Black Lives Mattertől a környezetvédelemig, sőt, az F1 is indított hasonló kampányt We Race As One néven.

Bár az FIA szerint ez csak egy már létező folyamat hivatalossá tétele volt, sok kritika érte a szövetséget, amiért „szájkosarat” akarnak rakni a versenyzőkre. A Williams bemutatóján a Motorsport.com kérdésére Alex Albon is arról beszélt, hogy „kicsit összezavaró” a szabályozás:

„Nagyon is beleálltunk a We Race As One-ba és az ilyen helyzetekbe, de úgy néz ki, az FIA elfelé mozog ettől. Meglátjuk majd. Nyílt párbeszéd kell arról, hogy mit akarnak csinálni. Persze, ehhez nekünk is szabadon meg kell szólalnunk bizonyos fokig. Biztos vagyok benne, hogy a jövőben kiderül, hogy konkrétan mit is akarnak ezzel a lépéssel.”

„Sokan úgy tekintenek ránk, mint szóvivőkként ezekben az ügyekben és szerintem felelősségünk is felhívni az emberek figyelmét rájuk. Elég komoly dolog. Versenyzőként nem igazán értem, hogy mi a célja az egésznek.”

„Én is tudom, ti is tudjátok, hogy az FIA és a Forma-1 is igyekszik kommunikációs szinten mindent egy mederbe terelni, de úgy tűnik, hogy egyelőre van egy kis zavar a rendszerben és erről csak ennyit kívánok mondani.”

A Williams az autó bemutatójával együtt azt is bejelentette, hogy új főszponzor érkezik, akik nem annyira újak, legalábbis a Forma-1 világában semmiképpen sem.