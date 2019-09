Albon kicsit keménynek tartja büntetését

Alex Albon második versenyét teljesítette a Red Bull pilótájaként, múlt heti ötödik helyéhez ma egy hatodikat tett hozzá, ezzel az utolsó két versenyen több pontot szerzett, mint Max Verstappen – persze ehhez a holland spái kiesése, és mostani motorcsere miatti büntetése is kellett. A brit-thai pilóta, aki így a renault-s Nico Hülkenberg mögött ért célba, maga is összeszedett egy öt másodperces büntetést. Versenyét egy szóban így értékelte:

„Eseménydús. És hát, nehéz. A rajt nem sikerült, nem indult rendesen az autó, ezt mindenképpen vizsgálni kell, és mivel hosszú az egyenes, pár pozíciót vesztettünk. Mivel az egyenesekben nem nagyon tudunk előzni, a kanyarokban kellett okoskodni, néha összejött, néha nem annyira.”

„A Carlosszal való összeakadás miatt vesztettem pár helyet, aztán Kevinnél megint, azért meg is büntettek. Nem volt túl tiszta verseny, de szerintem helyesen cselekedtem mindkét helyzetben. Hatodikak lettünk, de a büntetés nélkül az ötödik hely is meglehetett volna. Mindazonáltal jobban mentem, mint Belgiumban, és Maxhoz is zárkózok fel, szóval vannak pozitívumok.”

A versenyzőt nyilvánvalóan érzékenyen érintette a büntetés, melyet a Magnussen elleni csatában való kanyarlevágás, és amiatt kapott, hogy nem engedte vissza a dánt maga elé ezt követően. A Red Bull már a verseny közben jelezte, hogy nem értenek ezzel egyet, maga Albon így emlékszik vissza a történtekre:

„Szerintem kicsit kemény volt, én az egyenesben előztem, és a sikánhoz érve már elől voltam. Ő megpróbált visszajönni, amihez joga van, de ha ott elfordulok, összeütközünk, úgyhogy ki kellett egyenesítenem a pályát. Az, hogy az övé milyen manőver volt... Nem nevezném ágyúgolyónak, de nem hagyott esélyt a menekülésre, csak a sikán levágásával. Amikor átjöttem, Danny (Daniil Kvjat) egyből elment mellettem, de nem akartam még két helyet visszamenni, csak hogy megint szenvedhessek értük. Ilyen szempontból megértem, miért kaptam, de a sikánnál tényleg nem volt hova mennem.”

A versenyző végül arról is beszélt, már egyre kevésbé érzi magát idegesnek a Red Bull színeiben, és egyre jobban megszokja az autót:

„Az ideg még mindig bennem van kicsit, de egyre jobban élvezem a dolgot, ahogy megismerkedem az autóval. Főleg ma éreztem úgy, hogy egyre jobban érzem magam benne. Még mindig próbálgatom a dolgokat, nézem, hogy viselkedik a kocsi, nyomkodom a gombokat, és figyelem, mi történik. Új helyzet ez még mindig, de egyre jobban értem a dolgokat, és már jobb a tempóm, mint Spában volt. Jól haladok.”

