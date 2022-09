Albon készen áll a visszatérésre

Alexander Albon a monzai harmadik szabadedzés előtt került kórházba vakbélgyulladással, majd azonnal meg is műtötték. Helyére Nyck de Vries ugrott be a Williamshez és sikerült is pontot szereznie.

A thaiföldi-brit operációját követően komplikációk léptek fel, légzési nehézségek jelentkeztek nála, így egy időre lélegeztetőgépre is került az intenzív osztályon. Az elmúlt hetekben szerencsére felépült és már várja a szingapúri visszatérést.

Albon tisztában van vele, hogy hatalmas kihívás vár rá a marina bay-i pályán. Bár a szingapúri futam az éjszakai versenyek egyike, mégis az idény egyik legforróbb versenye.

„Először is szeretnék mindenkinek köszönetet mondani az Olasz Nagydíj hétvégéjén kapott üzenetekért és támogatásért. A szingapúri felkészülésem egy kicsit más volt, mint általában, de jól érzem magam, mindent megtettem, hogy felkészüljek a szezon egyik legfizikálisabb versenyére“ - mondta Albon.

„Nem becsülöm alá, mekkora kihívás lesz, de már alig várom, hogy pénteken újra az autóba üljek és vezessek. Ez egy nagyszerű utcai pálya, és az otthonomhoz is a legközelebbi helyszín, így nagyon izgatott vagyok, hogy itt lehetek és láthatom a szurkolókat, akik eljöttek“ - zárta a Williams versenyzője.

Nyck de Vries mindenesetre készenlétben várja a beugrást, amennyiben olyan helyzet állna elő, hogy Albon mégsem tudja vállalni a hétvégi folytatást.

