Albon ismét "nyeregben van", miután két éve elvesztette önbizalmát a Red Bullban

Alexander Albon idén sikerrel tért vissza a Williamsszel a rajtrácsra, egy több évre szóló szerződést is kiérdemelt új csapatától. A brit-thai versenyző még 2019-ben érkezett a Forma-1-be a Red Bull második csapata, a Toro Rosso (ma már AlphaTauri) színeiben és fél év után az anyacsapathoz is felkerült, ahol 2020-ban is esélyt kapott, de nem tudott felnőni Max Verstappenhez.

A Red Bull 2021-ben tartalékpilótaként számolt vele, valamint egy AlphaTauri-csapathoz küldte őt a német túraautó-bajnokságba (DTM). Szeptemberben aztán egyéves szerződést kötött a Williamsszel, még a Milton Keynes-i csapattal is tartva a kapcsolatát, majd visszatérő évének második felében hosszú távú szerződést kapott tőlük – és mint elmondta, ez volt a cél, amit idénre kitűzött magának:

„Igazság szerint az első dolog, amit el akartam érni, amikor a Forma-1-be kerültem, az volt, hogy maradhassak. Ez elég bután hangzik kimondva, de ez a helyzet. Egy éves szerződésed van, másra nincs garancia. De mondjuk úgy, hogy ezt a rubrikát határozottan kipipáltam.”

Elmondása szerint a Red Bull után eltöltött másfél évet követően mára visszanyerte az önbizalmát: „Magammal kapcsolatban az volt a cél, hogy visszaszerezzem a kezdeti önbizalmamat, újra beleszokjak ennek az autónak a ritmusát és úgy érzem, hogy a határon, de nyeregben vagyok, nagyon úgy tűnik, hogy vissza sikerült kapnom.”

„A 2020-as szezon vége felé nem így éreztem magamat. Egy DTM-es autóban ülni teljesen más, nem annyira vagy tisztában vele, hogyan teljesítesz. Most úgy érzem, hogy jól vezetek, és ennek nagy része annak köszönhető, hogy bízok az autóban, és ez megint olyan dolog, amit kipipálhatok.”

Két versennyel a vége előtt Albon a 19. a bajnokságban, három ponttal a neve mellett, amivel a Williams összes pontjának felét szerezte. Az idei évét ennek tudatában így értékelte: „Úgy érzem, jó munkát végeztem idén és bebizonyítottam magamnak, hogy mire vagyok képes.”

„Persze továbbra is jó eredményekért akarok küzdeni és meg akarom mutatni a csapatnak, hogy mit tudok, de idén, úgy, hogy egy évet kihagytam, mindent összevetve jó évem volt. Sőt, talán még jobb is, mint amire először számítottam.”

