Albon is esélyes lehet ezeknél a csapatoknál?

Az egész dominó vélhetően a Mercedes döntésétől függ majd, akik azon agyalnak, hogy Valtteri Bottas vagy George Russell legyen-e Lewis Hamilton csapattársa a következő idényben.

Miután ez eldőlt, jöhet majd a többi istálló bejelentése is. A legtöbbet mostanában a Williams és az Alfa Romeo felállásáról beszélnek, és mindkét csapat bővelkedik az opciókban, és az is lehet, hogy teljes sorcserét hajtanak majd végre 2022-re.

Miközben a svájci gárdánál Bottas neve merül fel leginkább, Grove-nak rengeteg potenciális jelöltje van, és a saját elmondásuk szerint is hosszú azon pilóták listája, akik közül válogathatnak, ha Russell felkerül a Mercedeshez, és valakinek be kell töltenie az üresedést.

Ott van Nico Hülkenberg, Nyck de Vries, Stoffel Vandoorne, Danyiil Kvjat, Bottas vagy akár az Alpine által pártfogolt Csou Kuan-jü. Úgy tűnik, most ezen nevekhez csatlakozik Alex Albon is, aki idén a Red Bull harmadik számú versenyzője, miközben a DTM-ben is vitézkedik.

„A pillanat, amikor elkezdődik a 2022-es székfoglalós játék, most jött el. Az én helyzetemben nyitottnak kell lenned más lehetőségekre is, mint mondjuk az IndyCar vagy a Formula E, ha pedig a Red Bull kötelékében van valami, akkor azt sem hagyhatom kicsúszni a kezeim közül” – idézte Albont a Speedweek.

Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója nem biztos, hogy el akarja veszíteni a brit-thai pilótát, aki jó munkát végez nekik a szimulátorban, ugyanakkor a pályafutását sem szeretné vakvágányra terelni azzal, hogy náluk tartja.

„Ő a legjobb pilótánk a szimulátorban. Kézzel fogható az a munka, amelyet a csapat fejlődéséért tesz, de nem akarjuk tönkretenni a jövőjét. Majd megnézzük a szerződés részleteit” – mondta az osztrák szakember.

Egyelőre tehát biztosat még nem lehet mondani, de a következő hetekben várható, hogy még jobban beindulnak majd a hírek és a pletykák, és Belgium környékén már akár néhány bejelentést is kaphatunk. Sok pilóta áhítozik F1-es ülésre, de hely csak nagyon kevés van, ezért nem mindenki fog magának széket találni 2022-re.

