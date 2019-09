Albon inkább a szabadedzéssel elégedett, mint a futammal

Alexander Albon a Szingapúri Nagydíjon nem volt képes többre, mint tartani a Red Bull technikai fölényéből adódó előnyét a középmezőnnyel szemben, ám ez csak a hatodik hellyel kecsegtette az újoncot. A futamon aztán a várakozásoknak megfelelően kevés előzési esély támadt, és a Red Bull a kerékcserékkel sem tudott jelentősen javítani Albon helyzetén, aki szinte végig Valtteri Bottas mögött a hatodik helyen haladt.

Albon első szingapúri szereplésével így is elégedett volt, igaz, nem elsősorban a futammal, sokkal inkább a felkészüléssel. "Ez volt az első, igen, és elég jól alakult. Sok időt töltöttem hátul, és folyamatosan egy ezüst hátsó szárnyat követtem. Ez egy kis csata volt, még inkább a dolgok menedzselése. Ez kicsit frusztráló, úgy érzem, hogy az egész futamot Valtteri Bottas mögött töltöttem, és nekik megvolt a sebességük. Amikor kicsit jobban nyomtam, azonnal gyorsabbak lettek. De azt hiszem, hogy végül, már nem tudtom, mi történt vele, Lewis Hamilton egy hátvédet kapott Bottas személyében, engem feltartott, amíg Hamilton elhúzott" - mesélte a vasárnapi futam kapcsán Albon.

"Szóval az egész versenyt a hatodik helyen futottam, de voltak pozitívumok is, a második szabadedzésen például hatalmas volt a fejlődés" - mesélte a thai, akit arról kérdeztek, hogy a csalódást jelentő időmérő után elégedett volt-e a versenytempóval. "Igen, jobb volt. A futamon még találtam is néhány trükköt, szóval azzal elégedett is voltam. Tudom, hogy van mit csinálni, de a fejlődés tagadhatatlan, és ez boldoggá tesz."

Mivel első futamát teljesítette Szingapúrban, a Red Bull újoncát arról is kérdezték, hogy hogy tetszettek neki a körülmények, nehezebb volt a verseny, vagy könnyebb, mint amire számított. "Sokkal, sokkal könnyebb, lényegesen rosszabbra készültem. De most a dolgom az volt, hogy jól menedzseljem az autót, és az első 40 körben nem is csináltam semmit, szóval valóban, valóban könnyű volt, aztán az utolsó 20 körömön már lehetett nyomni. De ez így elég könnyű volt, oké, nem könnyű, de könnyebb" - mondta Albon.

