Albon: Hogy mi volt a legjobb tanács, amit az F1-ben kaptam? Az, hogy „sz*rjak le mindent”

Alex Albon 2019-ben léphetett fel a királykategóriába a Toro Rossóval, és hamar látszott rajta, hogy képes jó teljesítményt kihozni az egyébként nem a legacélosabb autóból, így pedig a Red Bull fél szezont követően máris felléptette őt az első számú csapathoz Pierre Gasly helyére.

Amíg azonban a Toro Rossónál volt, a számos fiatal útját segítő Tost, aki a tavalyi szezon végén vonult vissza csapatfőnöki posztjáról, ellátta néhány jó tanáccsal a fiatal Albont. „A legjobb tanácsot még a karrierem elején kaptam az akkori csapatfőnökömtől, Franz Tosttól” – kezdte a Williams pilótája a High Performance podcastben.

„Akkoriban még Toro Rossónak hívták a csapatot, ő pedig egy idősebb ember, aki rengeteg mindent látott és élt meg. Már a legelejétől ott volt. Ő egyike volt azoknak, akik nem féltek bemocskolni a kezüket. Amikor újonc voltam, odajött hozzám és azt mondta: »Ha van egy dolog, amit meg kell tanulnod az F1-ről, az az, hogy sz*rj le mindent.«”

„Annyira egyszerűnek hangzik, és nem tűnik túlzottan mélyrehatónak, mégis nagyon igaz. Csak azok után értettem meg ennek a lényegét, amikor nehéz időket éltem át. Akkor lehet arról beszélni, hogy magadat helyezed előtérbe és önző vagy.”

Ugyan hamar előléptették őt a Red Bullhoz, de Albon nem tudott mit kezdeni Max Verstappennel, így 2020 végén távoznia kellett a csapattól és egy évre az F1-ből is kiszorult. Saját elmondása szerint a pályafutása korai szakaszában még „túl sokat törődött” bizonyos dolgokkal, ez pedig nem volt rá jó hatással.

„Idővel kezdtem megérteni, pontosan mit is akart mondani nekem. Akkoriban úgy voltam vele, hogy engem tényleg nem érdekel semmi, de valójában nagyon is érdekelt. Eleinte szerintem túlságosan is érdekelt, és túl sokat is törődtem a külső dolgokkal. Azért is volt furcsa ezt hallani egy csapatfőnöktől, mert valójában azt szeretné, hogy érdekeljen a csapat, érdekeljen a csapatról kialakult kép, de neki nem ez számított. Ő azt mondta, helyezzem magamat az első helyre, mert ez számít” – idézte fel Tost tanácsát Albon.

A Williams istállója a mai napon először vitte pályára az új autóját, méghozzá már a teszt helyszínén, vagyis Bahreinben.