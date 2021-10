Albon: Gaslyt „biztosan nem” kellett volna megbüntetni

A francia hatodikként ért célba vasárnap, és ezzel nyolc értékes pontot szerzett az AlphaTaurinak, a helyzete azonban talán még ennél is jobb lehetett volna. A leintésnél csak közel két másodperc választotta őt el Lewis Hamiltontól, és ha nincs az öt másodperces büntetése, akkor vélhetően a brit előtt végzett volna.

Az említett szankciót pedig azért kapta, mert a rajt utáni 1-es kanyarban hozzáért Alonso autójához, a spanyol pedig megforgott, és ezzel odalett a versenye. Gasly azzal védekezett, hogy szendvicsbe szorították őt, hiszen a belső íven Sergio Perez érkezett, de ez nem volt elég indok a bírák szemében.

Az FIA indoklásában az állt, hogy Alonso némileg Gasly előtt volt az incidenskor, és hogy az alphatauris nem hagyott elég helyet a külső íven. Emellett pedig nem tekintik azt elkerülhetetlen ütközésnek, mivel annak pillanatában Gasly nem volt már szendvicsben a két ellenfele között.

Albon, aki éppen Gaslyt váltotta a Red Bullnál még 2019-ben, úgy érzi azonban, hogy nem történt igazi szabálytalanság, ezért a büntetés is túl kemény volt. Érzése szerint emellett azt is figyelembe kellett volna venni, hogy első körös eseményről volt szó, ráadásul trükkös körülmények között.

Amikor az esetről kérdezték, a Williams jövő évi versenyzője így fogalmazott: „Biztosan nem ért büntetést, számomra nem. Először is, van ez az íratlan szabály: első kanyarok, első körök, a versenybírák ilyenkor másfajta megközelítést alkalmaznak, a »hagyjuk őket versenyezni« elvét.”

„Szerintem ez tökéletes kielégíti ezt az elvet, mivel Checónak is jó rajtja volt, betette az autó orrát, és ehhez joga is van. Pierre pedig hagyott neki helyet. Aztán nyilván közrefogták őt, ahogyan a rádióban is mondta, de igazából nem értem, a sportfelügyelők mire számítottak egy ilyen helyzetben.”

„Talán csak arra tudok gondolni, hogy esetleg túl sok helyet hagyott közte és Perez között. Viszont ilyen időjárás mellett, amikor érkezik egy autó a belső íven, akkor nem pontosan egyautónyi helyet fogsz neki hagyni, hanem annál egy kicsivel többet” – próbált érvelni Albon Gasly büntetése ellen.

Ami történt, az már viszont megtörtént, és egyébként Alonso sem volt túl bosszús a futam után Gaslyra, főleg úgy, hogy néhány körrel később ő is elkövetett egy ugyanolyan hibát, amikor Mick Schumachernek ment neki. Az az eset is büntetést ért a spanyolnak.

