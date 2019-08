Albon furcsállja, hogy nem vizsgálják Norris feltartását

Alexander Albonnak nagyon rosszul sikerült a Q1, amelyben feltartották gyors körén, a thaiföldi versenyző panaszkodott is emiatt a rádión. Végül csak a két Williamst előzte meg, és a mért kör nélkül záró Sebastian Vettelt.

"Azt gondolom, hogy meglehetett volna a Q2, ha nincs nagy forgalom. Az első köröm nem sikerült jóra, de a másodikon, ha nem hibázok, meglehetett volna a második szakaszhoz szükséges idő. Azt hiszem, hogy a Q3 ma lehetetlen lett volna, de a Q2 összejöhetett volna" - mondta Albon, akit az is meglepett, hogy feltartását nem vizsgálták utólag.

"Igen, elég frusztráló eset volt, de majd meg kell nézzem újra, mi is történt. Valami olyasmi volt ez, mint ami Kvjattal történt a Red Bull Ringen. Mindenki igyekezett mindenkinek szólni, hogy engedjen el mindenkit. A bajt a levezető körök okozzák, amikorra a pálya hőmérséklete kicsit megnő, és ettől a sebesség esik, és kialakulnak ilyen beszorulások" - mondta a szerencsétlen esetről Albon.

A Toro Rosso ezen a hétvégén ismét kimaradt a középmezőny elejéről szóló harcból, amelybe immár az Alfa Romeo és a Racing Point is beszállt.

"Ezen a hétvégén mi kicsit jobban szenvedtünk, míg a többiek közül az Alfa Romeo és a Racing Point is komoly fejlődést mutatott. A középmezőnyben ilyen a csata, ha hozol egy új elemet, ami tizedeket eredményez, máris négy helyet léphetsz előre. A hockenheimi új specifikációnk nem működik olyan jól, ahogy szeretnénk" - mondta a thai versenyző.

Albon nem tudja, hogy fog-e esni vasárnap, de reménykedik benne. "Mit mond az előrejelzés? Én örülnék, ha esne, de meglátjuk. Nem könnyű előzni, de egy kis eső segíthet" - mondta Albon."Az időmérőn nem akartam esőt, de ha a versenyen esni fog, kértem a csapatot, hogy a felvezető körön hagyjanak ismerkedni vele."

Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14 Fotó készítője: Sam Bloxham / LAT Images

Mindeközben csapattársa, Daniil Kvjat csak egy hajszállal volt szerencsésebb nála: bár a második szakaszába sikerült bejutnia az időmérőnek, ott csak Lance Strollnűl tudott jobb időt autózni, így 14. lett. Bár a Toro Rosso nemrég mutatott be új fejlesztéseket, ezek alapján nem sokat javult a csapat helyzete, és ezzel az orosz is egyetért:

„Igen, igazából senki sem titkolja, hogy nem olyan csomagot kaptunk, mint amire vártunk, és a mérnököket kellene inkább ennek a miértjéről kérdezni, de elvileg már dolgoznak a hibák javításán, amiket ide még nem tudtunk elhozni. Majd a következő versenyeken meglátjuk, hogy sikerül-e. Nem vagyok túl csalódott emiatt, vannak, hogy a fejlesztések nem úgy sülnek el, ahoy akarják. Nincs mit tenni.”

Az esővel kapcsolatban Kvjat erősen szkeptikus, még ha örülne is a dolognak: " Hiszem, ha látom. Már reggel is, amikor jöttünk el a hotelből, ami 10 km-re van innen körülbelül, akkor is esett sokat, de aztán eloszlottak a felhők. Szingapúrban volt utoljára esős versenyem 2017-ben, annak nem volt jó vége, de nem volt rossz. Monzában az időmérőn volt vizes aszfalt, ott elég jó voltam. Ha az autó is, és én is jól bírjuk a körülményeket, akkor az embernek esélye van egy jó versenyre."

A Német Nagydíj hivatalos rajtrácsa, rajta a bajba került Ferrarival és az élről induló Mercedesszel, közvetlen a Red Bull előtt