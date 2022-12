Albon: ez volt a legjobb évem a Forma-1-ben

Hivatalos: az AlphaTauri is ismertette a bemutatójának időpontját

Az AlphaTauri hivatalosan is bejelentette, hogy február 11-én, New Yorkban mutatják be a 2023-as Forma-1-es festésüket, miközben a csapat az "igazi" autójával ismét egy filmforgatási napot tart majd Olaszországban.