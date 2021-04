Albon és a dühös Ferrari-szurkoló balhéja

Ez a kombináció pedig most több szempontból is érdekes, már csak azért is, mert a tavalyi idény során Albonnak sikerült összetűzésbe keverednie egy Ferrari-szurkolóval az egyik versenyhétvégét követően. A BBC 5 Live adásában erről az esetről mesélt a brit-thai pilóta.

„Minden egyes futam után szervezünk egy kisebb partit. Csak asztalok vannak mindenhol és ingyen italok, sosem történnek izgalmas dolgok. Egyszer viszont összefutottam egy Ferrari-szurkolóval. Ferraris sapka volt rajta, és elmondta, hogy nagy rajongója Sebastian Vettelnek.”

A visszaemlékezése szerint az illető valamiért megharagudott Albonra, és azt akarta, hogy a versenyző távozzon a helyszínről. Ő persze nem akarta ezt megtenni, így a dolgok még rosszabbra fordultak kettejük között.

„Megpróbált nekem jönni és felemelni. Ez egy olyan furcsa eset volt, amikor nem tudod, hogy most mit kellene csinálnod. A felesége odament a biztonságiakhoz, hogy rúgjanak ki engem, de végül őket küldték el” – mesélte a furcsa incidensről Albon.

Szerinte az sem biztos, hogy a szurkoló egyáltalán tisztában volt azzal, hogy kivel beszél éppen. „Nem tudom, mi történt, de valamiért biztosan zavarta őt, hogy ott vagyok.” Azt ugyan nem mondta el, hogy pontosan melyik verseny után történt mindez, de arra utalást tett, hogy akkor párszor összecsapott Vettellel a pályán.

Benne van a pakliban, hogy a 2019-es Brazil Nagydíjról van szó, amikor Albon többször is szoros párharcot vívott a négyszeres bajnokkal. „A futam folyamán állandóan Sebastiannal vívtam, oda-vissza előzgettük egymást. Úgy voltam vele, hogy ez a fickó tudja egyáltalán ki vagyok?”

