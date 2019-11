Albon elkaphatta volna Hamiltont az amerikai időmérőn

Az élmezőnyből csak Alexander Albon ment be lágy gumikon a Q3-ba, ami azt jelenti, hogy a thai újonc ezzel a keverékkel fog rajtolni. A Red Bull versenyzője számára ez nagy hátrányt is jelenthet vasárnap, így ismét maximum egy 6. helyet szerezhet, de a McLarenről sem feledkezhetünk meg, bár a britek szintén lágy gumikon indulnak.

Még több F1 hír: Komoly renováláson esik át az F1-es amerikai pálya Austinban

Albon leginkább azt bánja, hogy nem tudta megfogni a gyengébb időmérőt zárt Lewis Hamiltont, míg Max Verstappentől ezúttal is nagyon messze volt. Több mint 0.5 másodpercet kapott a hollandtól, ami egy állandó különbségnek tűnik.

„Ez egy újabb érdekes időmérő volt számomra, hiszen ezelőtt még nem vezethettem ezen a pályán, Mindig jó megismerni egy új pályát, és az én szempontból a megtett kilométer a legfontosabb, de emellett természetesen nem séta kocsikázni akarok. Amiatt vagyok itt, hogy a leggyorsabb legyek, ami nem könnyű.”

„Nem könnyű, mert újonc vagyok, kevesebb tapasztalattal, de már két különböző csapatnak is vezethettem, ami nagyszerű lehetőség. Lehetőségként tekintek erre, ami persze kihívás is, de az egész motorsport az, különösen a Forma-1. Szeretnék élni a lehetőséggel, és az a célom, hogy minél többet hozzak ki ebből.”

„Kicsit felemás ez a hétvége eddig, mert nem mindig éreztem magam ugyanúgy az autóban. Nem könnyű odakint, és az időmérőre elvégeztünk pár változtatást, ami egy jobb irányt tett elérhetővé, és jobban is éreztem magam. A Q1 rendben is volt, semmi különöset nem tapasztaltam. A Q2-re is változtattunk pár dolgon, és igazán jól éreztem magam a lágy gumikon. Meglátjuk, hogy ez a taktika mire lesz elegendő vasárnap, mert ezek az abroncsok gyorsabbak kopnak.”

„A Q3-ban is rendben voltam. Az első etapom nem sikerült rosszul, majd a másodikon megpróbáltam még egy kicsit hozni, de szélesre vettem és elértem a pálya határait. Alig több mint 0.2 másodperccel voltam gyorsabb a körömön, ami lehetővé tehette volna, hogy Lewis elé kerüljek. Sajnálatos, hogy ez nem sikerült, mert igazán nehéz napok voltak mögöttem, de újra elkaptuk a ritmust, és a hibáig jónak tűnt a dolog.”

A következő videós anyagban virtuálisan járhatjuk be az austini versenypályát, mely 2012-ben mutatkozhatott be a Forma-1-ben. Egy hajtósabb kör a Williams autójával.