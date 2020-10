Albon: Elégedett vagyok a Verstappentől való távolságommal!

Alexander Albon jövő évi helye egyelőre nem fix: az opciók közé tartozhat az, hogy marad a Red Bull csapatánál, viszont azt sem lehet kizárni, hogy visszatér az AlphaTaurihoz vagy a Forma-1-ből is távoznia kell.

Az Emilia-Romagna Nagydíj időmérő edzésén többször is meggyűlt a baja a pálya határaival, és a brit-thai pilóta több körét is törölték – többek között a Q3-ban is törölték az eső körét. Végül a hatodik helyen zárt, míg csapattársa, Max Verstappen 396 ezredmásodperccel futott jobb időt nála, így harmadik lett.

Még több hír: Változnak az imolai pálya határai

Az időtörlések kapcsán Albon így nyilatkozott a kvalifikációt követően:

„Mindig gondolsz a pálya határaira, amikor a körödet teljesíted. A második Q3-as körömnél próbáltam nem erre gondolni, mert jó időt kellett futnom. Meglehetősen elégedett vagyok a Maxtól való távolságommal. Nagyon közel vannak egymáshoz a kocsik, és egy 1 tizeddel gyorsabb körrel már negyedik lettem volna” – mondta a Sky Sportsnak.

„Jó pozícióban vagyunk a holnapi versenyre tekintve. Azt még nem tudni, hogy milyen lesz a pálya, de ezt senki nem tudja. Papíron minden jónak tűnik, aztán majd meglátjuk, mi lesz holnap” – zárta Albon.

Hamiltont meglepte, hogy plafon lehet a fizetésén…

Egy 10 perces összefoglaló a 2020-as Le Mans-i 24 órás versenyről, amely meglehetősen fordulatosra sikeredett és végül a 8-as Toyota győzelmével zárult.