Albon: egy pár fejlesztéssel a Williams megszilárdíthatja a helyét a középmezőnyben

Alex Albon egy újabb technikai probléma miatt az Ausztrál Nagydíjhoz hasonlóan ismét csak a mezőny végéről rajtolhatott, és ismét majdnem összejött a pontszerzés a thai versenyzőnek, aki önerőből tartotta maga mögött Pierre Gaslyt és Lewis Hamiltont a verseny második felében.

Albon úgy is elégedett a Williams 2022-es autójával, hogy elismerte, még mindig nem találta meg a legjobb beállításokat, Dave Robson, a csapat vezető pályamérnöke pedig úgy fogalmazott, hogy a Williams még nem érti annyira a Pirelli 2022-es abroncsait, mint a többi csapat.

Még több F1 hír: Leclerc: az imolai hibám nem fog megismétlődni

„Az autó elég jó, és kényelmesen is érzem magamat benne” – nyilatkozta Albon az imolai futamot követően az Autosport kérdésére. „Nagyon magabiztos vagyok az autóban: nem számít, hogy milyenek a körülmények, egyből azt érzem, hogy nyugodtan nyomhatom neki az autó határáig.”

„Remélhetőleg ezen javítani is fogunk még, mert úgy érzem, még mindig tanulok azzal kapcsolatban, hogyan kell vezetnem azt, milyenek az ideális beállítások. Egyelőre azonban úgy tűnik, jó alappal rendelkezünk.”

„Miután megérkeznek az első fejlesztések az autóra, remélhetőleg meg fogunk tenni egy újabb lépést afelé, hogy megszilárdítsuk a helyünket a középmezőnyben.”

Alex Albon, Williams FW44 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

A Williams Imolában egyetlen egy „fejlesztéssel” tűnt ki a mezőnyből, miután továbbra is az alapcsomagjuk finomításán dolgoznak: szinte teljesen megfosztották a kék festésétől az FW44-et.

Dave Robson szerint messze ez volt a leggyorsabb dolog, amivel „grammokban mérhetően” könnyíteni tudtak az autójukon, amely még mindig jóval nehezebb, mint a téli tesztek után 798 kg-ra növelt minimumsúly.

Robsontól azt is megtudtuk, hogy a Williams marketing részlege rövid ideig ellenezte is a módosítást, de Robson elismerte, hogy a kérdésben végül a mérnökök szava döntött, mivel „a szponzorok érdeke is, hogy az autó gyorsabb legyen”.