„Albon csatlakozása óriási lehetőség a DTM-nek”

A DTM egy olyan versenysorozat, melyet sokáig nagyra értékeltek versenyzői berkeken belül, ám az utóbbi években számos nagyvállalat intett búcsút nekik. 2018 végén a Mercedes, majd 2020-ban a BMW döntött úgy, hogy kilép, így 2021-re csak az Audi maradt meg a „nagyok” közül, ami miatt a sorozat sokat veszített régi fényéből.

„Szeretném, ha lenne 20 autó és 5 erős pilóta az új szezon startjánál” – jelentette ki a DTM vezetője, és úgy tűnik, hogy ehhez segítséget kap, hiszen a McLaren és a Mercedes-Benz is biztosít autót a rajtrácsra. Most, hogy a Red Bull is érdekeltté vált, a DTM újabb nagy lépést tehet előre.

Még több F1 hír: Mazepin óriási MMA fanatikus

Berger nagyon örül Alexander Albon érkezésének, hiszen ez kölcsönös előnyökkel jár. Albon nem szakad ki a versenyzés világából, ami hozzásegítheti ahhoz, hogy 2021-ben visszatérjen az F1-e rajtrácsára, míg a DTM egy nagynevű versenyző tudhat a soraiban.

„Albon egy fiatal, ambiciózus versenyző, aki nagy előnyére válik a DTM-nek. A DTM ezáltal erősebbé és sokkal fontosabb tényezővé válik a nemzetközi piacon” – összegezte a gondolatait Berger reagálva a Bild kérdéseire.