Albon csalódott, nagyon nem akarta a csattanást

Alexander Albon ( Alex Albon ) idén már több alkalommal is autót tört, ami kellemetlenül érintette. A futamokon azonban rendre jó teljesítményt nyújtott, de most Brazíliában is feladta a leckét a szerelőinek, akik kiváló munkát végeztek, és a csomag elkészült az FP2 első felére. A thai újonc azonban természetesen nagyon sajnálja a dolgot.

Még több F1 hír: Verstappen óva int, a hétvége nagyon más lehet

Albon soha ezelőtt nem zárt még az élen szabadedzést, de mindezt nem így akarta megtenni. Az utolsó percekre az ő autójára is felkerültek a slick gumik. Max Verstappen szintén kicsúszott, de a hollandnak szerencséje volt. A csapattárs a pálya lehető legrosszabb pontján hagyta el az aszfaltot, és a füvön csak utas volt, egészen a gumifalig.

„Az FP1 egészen a balesetig rendben volt, és jól is éreztem magam. Volt egy pillanat, ami sok volt, és a pálya legrosszabb részén hibáztam. Kis hiba volt, de sokba került. Sajnálom, ami történt, elsősorban a csapatom miatt, akiknek ezzel plusz munkát adtam. A pálya hőmérséklete alacsony volt, és a fékezéssel hibáztam. Voltam már párszor ilyen helyzetben, de nyilván nem célom ebben lenni. Hamar felvettem a ritmust.”

„Meglátjuk, hogy mi vár ránk a folytatásban, mert úgy tűnik, hogy a hétvége más lesz. Nem igazán tudom, hogy hol vagyok, mert délután az időmérős etapom nem úgy sikerült, mint kellett volna. Az egyik Toro Rossóval akadtam össze, majd nem maradt abroncsom. Ez hatással volt az etapomra, de azt hiszem, elég gyorsak lehetünk.”

„Ez egy meglehetősen nehéz pálya, technikás. Egy kis időre még szükségem van ahhoz, hogy minden simán menjen, és teljesen ráérezzek, de az FP2 már nem volt túl rossz. Láttam, hogy mi történt a két Toro Rossóval, de az én oldalamról semmit sem hallottam a motort illetően. Minden rendben ment. Nem hiszem, hogy aggódnom kellene.”