Albon: bármit is látnak a nézők a fedélzeti kamerán, valójában a pályán százszor rosszabb

A koronavírus-járvány miatt a száguldó cirkusz mezőnye 2019 után először látogatott el Szuzukába, ám a Japán Nagydíjra kilátogató szurkolóknak sokáig kellett várakoznia arra, hogy a szakadó esőben versenyt is láthassanak.

Bár a rajt a tervek szerinti időpontban került megrendezésre, Carlos Sainz balesete, valamint az egyre intenzívebb csapadék miatt mindössze két körön keresztül tartott a futam, majd a következő két órában nem is folytatódott.

A versenyzőknek végül 40 perce maradt versenyezni a vizes aszfaltcsíkon a három órás időlimit lejárta előtt, Max Verstappen pedig megnyerte a versenyt és matematikailag is bebiztosította világbajnoki címét.

Alex Albon egy ütközés miatt Sainzhoz hasonlóan már a piros zászlós szakasz előtt feladni kényszerült a futamot, és a leintést követően arról beszélt, a látási viszonyok nem tették lehetővé, hogy öt méternél előrébb lássanak.

„Bármit is látnak a nézők a fedélzeti kamerák képeiből, odakint a pályán százszor rosszabb, borzasztó" - tette hozzá Albon.

Lando Norris szerint azoknak, akik kritizálják a versenybírókat, amiért a Szingapúri Nagydíj rajtjának bő egy órás eltolása mellett döntöttek, a versenyzők szemszögéből is meg kellene vizsgálniuk a helyzetet.

A brit versenyző a Motorsport-Total.com-nak nyilatkozva elárulta, határesetnek tartotta a Japán Nagydíj álló rajtos indítását. „Nem az a nehéz, hogy túl nedves a pálya, hanem az, hogy a vízpermettől semmit sem lehet látni.“

„A kvalifikációk ilyen körülmények között tökéletesen rendben lennének, szívesen is versenyeznék. De amikor a tizedik rajtkockából indulsz, és semmit sem látsz... Mondhatod, hogy a tévében nem is tűnt olyan rossznak, de ha ilyesmit gondolsz, jobb is ha befogod a szádat, mert az a kockázat, amit mi vállalunk ilyen körülmények között, hatalmas“ - szögezte le Norris.

A McLaren versenyzője egyetértett Albonnal abban, hogy a látótávolság ilyenkor elképesztően lecsökken, és nagyjából öt-tíz méterre saccolta ő is azt a távot, ameddig ellátnak, ha az előttük haladó autó hátsó lámpája világít.

„Azt se látod, ha valaki megáll előtted. Nem láttam Carlos balesetét. Ha egy méterrel balra lettem volna, egyenesen nekiütköztem volna“ - vélekedett Norris, aki szeretné, ha megoldást találnának a víz felverődésének problémájára.

„Ha ezt sikerülne megoldani, akkor még rosszabb körülmények között is versenyezhetnénk. Szívesen tenném, mert imádom az ilyen időjárást. A Forma-2-ben, a Forma-3-ban, a Forma-4-ben rosszabb körülmények között is versenyeztünk, de itt a gumikról felverődő permet egyszerűen túl intenzív“ - zárta Norris.

