Albon az újabb pontszerzése után: ez volt karrierem legjobb versenye

Alex Albon idén először jutott be a 2022-es szezonban az időmérő edzés harmadik szakaszába a Belga Nagydíj alatt, és a rajtbüntetések sorának köszönhetően a kiváló 6. helyről rajtolhatott.

Hiába tartja úgy Albon, hogy a Williams versenytempója még jobb is annál, amit egy körön ki tud sajtolni az FW44-ből, előre tudta, hogy meg kell harcolnia majd a pontszerző helyért.

A spái hosszú egyenesekben azonban a DRS-vonat kalauzaként is meg tudta tartani a pozícióját az őt támadó Lance Strolltól Lando Norrison át Daniel Ricciardóig nyúló mezőny előtt.

„Azt hiszem ez volt a karrierem eddigi legnehezebb versenye, de talán az egyéni legjobbam is. Remek érzés, hogy a lehető legjobb munkát végeztük ma” – értékelt Albon a Sky Sportsnak.

„Már a kivezető körön is egyértelművé vált, hogy a gumik kopása a vártnál sokkal erőteljesebb lesz a korábban nem tapasztalt meleg miatt. Az utolsó etap alatt még azon is elgondolkodtam, hogy be kéne vállalnunk egy harmadik kiállást is, de inkább megpróbáltuk így magunk mögött tartani Lance-t, amihez hibátlanul kellett vezetnem.”

„Összességében szerint az FP1-től kezdve hibátlan hétvégét teljesítettünk, és ki tudtuk hazsnálni az autónk legnagyobb előnyét, a végsebességét. Csapatként sikerült megmutatnunk azt, hogy hibátlan munkával akkor is pontot lehet szerezni, ha nem rendelkezünk a leggyorsabb autóval.”

Az Autosport kérdésére Albon elismerte, hogy tisztában vannak azzal, hogy Spa-Francorchamps vonalvezetése „a lehető legjobban” elmaszkolja az autójuk gyengepontjait, valamint azzal, hogy a jövő heti holland futamon már messze nem lesz ennyire dolguk.