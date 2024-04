Albon: az autónk erőből képtelen a pontszerzésre, de jön egy „komoly esély”

A legutóbbi Japán Nagydíj hétvégéje ismét csalódást keltően alakult Albon és a Williams számára. Két komoly autótörést is elszenvedtek, ami miatt a kárköltségük lassan az egekbe szökik, miközben a pontszerzéshez eddig nem kerültek közel.

Albon ugye már a legelső körben kiesett a Daniel Ricciardóval történt incidens miatt, míg Logan Sargeant ugyan szépen ment, de aztán egy lassú kerékcsere és egy kicsúszás miatt végül csak az utolsó pozícióban zárt. Az istálló ennek következtében továbbra is szerzett pont nélkül áll a tabellán, de a rutinosabb versenyzőjük szerint lehet, hogy már nem sokáig.

„Pontosan így gondolom” – válaszolta Albon a média azon kérdésére, hogy a most következő Kínai Nagydíj esélyt kínálhat-e a Williamsnek. „Nem hinném, hogy jelenleg olyan autónk lenne, amellyel erőből pontot lehet szerezni. Talán egy olyan pályán, amely kedvez nekünk, de idén egyelőre még nem találtunk ilyet.”

Tavaly a Williams a hetedik helyen zárta a konstruktőri bajnokságot, Albon pedig a csapat 28 pontjából 27-et jegyzett, és ezt a lendületet szerették volna átmenteni idénre is. Ez azonban eddig nem sikerült, hiszen az alakulat sehol sem tűnt igazán versenyképesnek, a sorozatos balesetek miatt pedig a költségvetésük is jelentős „károkat” szenvedett, ami az évközi fejlesztéseikre és ezáltal a felzárkózásukra is hatással lehet.

Kína azonban valóban segíthet nekik, hiszen a mezőny öt év elteltével tér majd vissza a helyszínre, ráadásul egy sprinthétvége keretében, újraaszfaltozott nyomvonallal, ami mind megfűszerezheti az eseményeket.

„Kína a tökéletes hely. Mindenki felkészületlenül fog odamenni, nem tudván, mire számítson, és ilyenkor lehet ebből hasznot húzni és jobban teljesíteni a többieknél – ez tehát komoly esélyt kínál” – zárta gondolatát a 28 éves pilóta.

