Albon attól fél, hogy többen is megismételhetik Magnussen „pimasz” előzését

Magnussen a szaúdi nagydíj során két tíz másodperces időbüntetést is bezsebelt. Az elsőt azért kapta, mert nem hagyott elég helyet Albonnak, amikor a Williams pilótája előzni próbálta őt. Mivel a pontszerzési esélyei ezzel lényegében szerte is foszlottak, a haasos ezek után a pályán kívül előzte meg Cunodát, amiért újabb tíz másodpercet kapott.

A Haas ugyanakkor meglátta a lehetőséget Magnussen problémáiban, és arra kérték őt, hogy a lehető legjobban lassítsa le a mögötte jövőket, ezzel elég időt nyerve márkatársának, Nico Hülkenbergnek a kerékcseréjéhez. A taktika pedig bevált, hiszen a német pozícióvesztés nélkül tudott kiállni a bokszba, és a futam végén tizedikként intették le.

Miközben Albon nem igazán dühöngött amiatt, hogy Magnussen szándékosan lassította és gyűjtötte vonatba a maga mögött érkezőket, az már nem tetszett neki, hogy mennyire olcsón úszta meg a Cunoda elleni szabálytalan előzését.

„Az szerintem igazságos volt” – mondta Albon, amikor a Motorsport.com Magnussen első büntetéséről kérdezte őt. „Olykor megtörténik az ilyen. Kicsit a falhoz szorított. Nem tetszik annak a kanyarnak a kialakítása, mert feleslegesen kilóg, és emiatt eléggé félrevezető. Emiatt több helyet kell hagynod, mint gondolnád, hiszen a végén kiáll a fal a jobb oldalon.”

„A másik viszont már kicsit pimasz volt, a Juki elleni. Lényegében garantálod a csapattársadnak a pontszerzést egy tíz másodperces büntetésért. Miért ne csinálnád ezt mindenhol? Nem hinném, hogy az 5-10 másodperc elegendő lenne. Szerintem úgy kéne, hogy muszáj lenne visszaadnod a pozíciót.”

Albon már tavaly is panaszkodott arra, hogy egy gyorsabb autóban érkező akár megteheti azt is, hogy a pályán kívül előz, majd a tempóelőnyét kihasználva egyszerűen csak elhúz öt másodpercre a mögötte jövőktől, és így a büntetés lényegében semmit sem ér. Magnussen taktikája persze most más volt, de ettől még hasonló problémákat és kérdéseket vet fel.

„Látható volt ezen a hétvégén. Szerintem bármely csapat megtenné ugyanezt, hogy feláldozod az egyik pilótádat a pontszerzésért cserébe. Persze az élcsapatok talán nem tennék meg, de a középcsapatok, akiknek minden pontszerzési lehetőséget ki kell használniuk, igen. Úgy vélem, a jövőben gyakrabban láthatunk majd ilyet” – hívta fel a figyelmet Albon erre a potenciális problémára.

A versenyt követően egyébként még a Haas csapatfőnöke is elismerte, hogy Magnussennek inkább vissza kellett volna engednie Cunodát.