Albon: amikor jött az eső, már a szám szélét kezdtem nyalogatni

A félig hazai pályán versenyző pilóta már szombaton is remekül teljesített, hiszen beverekedte magát a Q3-ba, ahol végül a kilencedik rajthelyet szerezte meg. A vasárnapi rajtot követően azonban több pozíciót is bukott, és még Fernando Alonso autójával is összeért.

Ezek után viszont nem adta fel, és néhány jól időzített kerékcsere révén ugyanott intették le, ahonnan a futamot kezdte, két értékes pontot gyűjtve ezzel csapatának. „Jól szórakoztam odakint. Elég gyengén indult számunkra a verseny – a rajtom nem volt rossz, de Fernando mellettem még jobban kapta el.”

„Nem igazán emlékszem, mi történt a 3-as kanyarban, de összeértünk, aztán a 4-es kanyarban megint. Visszaestem a 12. helyre, és onnan kellett ismét felkapaszkodnom. Mivel közeledett az eső, ezért tudtuk, hogy lesz esélyünk, és amikor többen is elkezdtek kicsúszni a pályáról, kicsikét már nyalogatni kezded a szád szélét!”

„Interekre váltottunk, az utolsó etapon pedig remek volt a tempónk, jó döntést hoztunk a közepesekkel, és tényleg jól éreztem magam a pályán. Az autót is rendkívül jónak éreztem a végén, igazából nagyon régóta nem volt már ennyire jó.”

A Williamsnek kellett is a jó eredmény, hiszen az utóbbi hétvégéken kissé elveszettnek tűntek a mezőny végén, miközben a csata tovább fokozódik a konstruktőri tabellán. Albon rávilágított, hogy tényleg mindent jól csináltak a versenyen. „Az intereken talán egy körrel hamarabb is kiállhattunk volna, de nehéz volt megtalálni a megfelelő váltópontot.”

„A második cserét tökéletesen időzítettük, és a keverék választása is helyes volt, mert sokan tették fel a lágyakat, miközben mi a közepesre szavaztunk, ami azt jelentette, hogy keményen nyomhattam a verseny utolsó 13-14 körében. Jukit is nyomás alá tudtam helyezni, és jót csatáztunk egymással” – zárta értékelését a boldog Albon.

Daniel Ricciardo szerint az RB eközben egyfajta válaszút elé ért a Barcelonában bevetett, de nem működő fejlesztések miatt.